Sushi, in Sicilia: nasce Azoya, by Manuel Dallori

Azoya è il nuovo progetto gastronomico di Manuel Dallori e del suo team. Nasce presso Domina Zagarella in Sicilia, propone un’evoluzione della ristorazione asiatica fondendo ricette nipponiche con ingredienti locali e pescato del Mediterraneo.

L’iniziativa, che mira a rivoluzionare il concetto di sushi offrendo un’esperienza raffinata e accessibile a tutti (non solo a chi soggiorna presso Domina Zagarella, ma anche altrove), punta sulla qualità delle materie prime locali.

La vicinanza con il mercato ittico di Porticello, uno dei più importanti di tutto il Sud Italia, è fondamentale. Senza pesce eccellente non si può proporre sushi di qualità. E ad Azoya la qualità conta, eccome se conta.

Azoya si propone quindi come nuova eccellenza del sushi in Sicilia. Dopo il successo degli eventi estivi di The Beach e Cava in Sicilia, con Irene Fornaciari, Dallori ha consolidato le proposte culinarie e di intrattenimento dei brani, preannunciando tra l’altro il ritorno di Bianca Atzei il 23 luglio. Come se non bastasse, tutto accade sulla scia del successo del nuovo brand Shagara a Sharm.

Azoya si distingue per la fusione di autenticità nipponica e raffinatezza contemporanea, puntando su materie prime selezionate e una forte identità estetica, trasformando l’esperienza gastronomica in un viaggio sensoriale.

La vicinanza al mercato ittico di Porticello assicura un pesce fresco di altissima qualità, che incontra la tradizione siciliana in un connubio unico.

La nuova realtà, aperta come dicevamo a tutti e non solo agli ospiti del resort, integra il pescato locale con la cultura culinaria asiatica, proiettandosi verso una futura espansione.

La gestione è affidata al consolidato team di Dallori, ispirato dal gorilla come simbolo di protezione, appartenenza e leadership. Dallori ha sottolineato la volontà di passare il testimone a questa figura simbolica per la tutela dello spirito dei vari brand, concentrandosi sulla costruzione del futuro della tribù lavorativa.

The Beach, uno dei brani più celebri tra quelli creati e gestiti da Manuel Dallori

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