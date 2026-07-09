Senise, un muro che racconta la memoria: serve il contributo di tutti per completare il murales dedicato alle vittime della frana

La memoria di una comunità prende forma attraverso i colori, i volti e i segni lasciati su un muro che diventerà un luogo di ricordo e riflessione. A Senise sta nascendo un’opera che va oltre il valore artistico: un murales dedicato alle vittime della frana, una ferita ancora presente nella storia del paese.

Un progetto che vuole trasformare un luogo pubblico in uno spazio della memoria collettiva, capace di raccontare alle nuove generazioni ciò che è accaduto e l’importanza di non dimenticare.

La realizzazione dell’opera è possibile grazie all’impegno dei promotori dell’iniziativa e alla solidarietà di tanti cittadini che hanno già scelto di dare il proprio sostegno. La partecipazione registrata fino ad oggi testimonia il forte legame della comunità verso una vicenda che appartiene alla storia di Senise.

Tuttavia, per vedere completato il murales, c’è ancora bisogno dell’aiuto di tutti. La raccolta fondi prosegue e ogni contributo rappresenta un tassello fondamentale per portare a termine la prima opera murale della comunità.

L’invito è quello di partecipare, sostenere e condividere l’iniziativa: perché un progetto nato dalla memoria può diventare patrimonio di tutti solo attraverso il contributo collettivo.

Le donazioni possono essere effettuate presso la sede della Pro Loco nel Chiostro di San Francesco, consegnando il proprio contributo ai ragazzi del Servizio Civile o contattando i membri del direttivo.

È inoltre possibile contribuire attraverso la piattaforma Eppela:

https://www.eppela.com/projects/12946

Per informazioni: 392 8141938

Senise ha l’occasione di trasformare il ricordo in un segno permanente: un’opera fatta di colori, ma soprattutto di memoria, partecipazione e comunità.