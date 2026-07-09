Samsung sceglie Londra per il nuovo Galaxy Unpacked: attesi smartphone pieghevoli e novità sull’intelligenza artificiale

Samsung ha ufficializzato la data del prossimo Galaxy Unpacked, il tradizionale evento estivo durante il quale saranno presentate le principali novità della seconda parte dell’anno. L’appuntamento è fissato per il 22 luglio, con una diretta da Londra che prenderà il via alle 15:00 (ora italiana).

Per la prima volta il gruppo sudcoreano ha scelto una città europea come sede della presentazione dedicata ai suoi dispositivi pieghevoli, rompendo la consuetudine delle precedenti edizioni ospitate negli Stati Uniti. L’evento segue quello di inizio anno, incentrato sulla nuova gamma Galaxy S26, e rappresenterà uno dei momenti più attesi del calendario tecnologico del 2026.

Pur senza svelare ufficialmente i prodotti protagonisti della conferenza, le indiscrezioni indicano l’arrivo di una nuova generazione di smartphone foldable. Tra i modelli più attesi figurano il Galaxy Z Fold 8 Ultra e il Galaxy Z Flip 8, destinati a raccogliere l’eredità delle rispettive linee. Secondo le anticipazioni, il nuovo Galaxy Z Fold 8 potrebbe invece distinguersi per un design rivisto, con una struttura più larga e compatta rispetto al passato, avvicinandosi all’estetica di altri pieghevoli già presenti sul mercato e anticipando l’evoluzione del segmento in vista dell’ingresso di nuovi concorrenti.

Oltre all’hardware, Samsung punta a mettere al centro della presentazione anche i progressi nell’intelligenza artificiale. In occasione dell’annuncio dell’evento, il presidente e amministratore delegato della divisione Device eXperience di Samsung Electronics, TM Roh, ha evidenziato come lo sviluppo dell’AI debba essere accompagnato da elevati standard di trasparenza e sicurezza.

Secondo il manager, con l’evoluzione di sistemi sempre più personalizzati e capaci di operare in autonomia, sarà fondamentale garantire agli utenti il pieno controllo delle informazioni e delle attività svolte dall’intelligenza artificiale. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche alla protezione dei dati condivisi tra i diversi dispositivi dell’ecosistema Samsung.

Roh ha inoltre anticipato che il prossimo Galaxy Unpacked metterà in evidenza una strategia ancora più aperta alla collaborazione con partner esterni, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di sviluppo della piattaforma software e delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Tra le novità attese figurano anche i nuovi smartwatch della casa sudcoreana. Le indiscrezioni parlano del debutto del Galaxy Watch 9 e del più avanzato Galaxy Watch Ultra 2, destinati ad arricchire l’offerta dell’azienda nel settore dei dispositivi indossabili con nuove funzioni dedicate a salute, fitness e integrazione con l’ecosistema Galaxy.