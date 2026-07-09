Il Premio Thaumazein celebra le Eccellenze Italiane nel Mondo
Maria Pia Selvaggio premiata per la sua prestigiosa carriera culturale in Italia, Calcutta, Londra e Barcellona.
Il Premio Thaumazein, prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze italiane che si distinguono a livello internazionale per talento, passione e capacità di promuovere la cultura italiana, sarà conferito quest’anno a Maria Pia Selvaggio.
Scrittrice, drammaturga, saggista e editrice di origini sannite, Maria Pia Selvaggio riceve il premio come Eccellenza Italiana nel Mondo per la qualità delle sue opere letterarie, saggistiche e teatrali e per il suo instancabile impegno come divulgatrice culturale.
La cerimonia di premiazione e le celebrazioni si terranno nell’ambito di importanti festival a Calcutta, Londra e Barcellona, dopo la proclamazione del 15 luglio 2026 in Abruzzo.
Oltre alla sua attività autoriale, che ha conquistato spazi e pubblico in Spagna, America, Brasile e India, Selvaggio è fondatrice della casa editrice Selvaggio Edizioni (mind&heart), realtà che promuove con determinazione il talento nazionale, sannita e meridionale sulla scena internazionale.