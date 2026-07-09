Basilicata Formazione: si aggiorna il sistema dell’accreditamento

Adeguare il sistema regionale della formazione professionale ai profondi cambiamenti del mercato del lavoro, rafforzando qualità, trasparenza e capacità di rispondere ai nuovi fabbisogni di imprese e cittadini.

È questo l’obiettivo del provvedimento illustrato oggi dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Francesco Cupparo, in un incontro che si è tenuto nella Sala Inguscio, dedicato al recepimento della normativa prevista dalla D.G.R. n. 167/2023 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla valutazione degli organismi accreditati e all’integrazione degli ITS Academy nella piattaforma regionale SARIFoL.

“L’evoluzione del mondo del lavoro e del contesto sociale – afferma Cupparo – procede oggi a una velocità senza precedenti, spinta dalla transizione digitale, dall’innovazione tecnologica e dall’aggiornamento continuo delle normative.

Di fronte a questi cambiamenti, il sistema dell’istruzione e della formazione professionale deve essere costantemente aggiornato sul piano organizzativo e gestionale per garantire un’offerta formativa di qualità, capace di rispondere alle esigenze del territorio e dei cittadini”.

Uno dei punti centrali del provvedimento riguarda il recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Accordo introduce un quadro unitario nazionale, superando la frammentazione dei precedenti provvedimenti e definendo criteri omogenei riguardanti durata dei corsi, contenuti formativi, modalità di erogazione, requisiti dei docenti e dei soggetti formatori.

La Regione Basilicata, che ha partecipato ai tavoli tecnici nazionali tra Regioni e Ministeri contribuendo alla definizione del nuovo impianto normativo, ha predisposto un recepimento che coniuga il rispetto delle disposizioni nazionali con le competenze regionali in materia di organizzazione dell’offerta formativa.

In questa fase transitoria, e nelle more dell’Accordo attuativo previsto dall’articolo 6 del Decreto-Legge n. 159/2025, il recepimento regionale interessa esclusivamente gli organismi di formazione accreditati dalla Regione Basilicata.

Gli altri soggetti individuati dall’Accordo nazionale – enti istituzionali, organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e relative articolazioni – continueranno invece ad operare secondo la disciplina nazionale vigente.

Il provvedimento dà inoltre piena attuazione alla D.G.R. n. 167 del 21 marzo 2023 relativamente ai livelli di efficacia ed efficienza degli organismi accreditati.

Attraverso la piattaforma regionale SARIFoL saranno calcolati specifici indicatori destinati a valutare la capacità degli enti di formazione di realizzare le attività autorizzate, finanziate, riconosciute dalla Regione o comunque svolte per conto dell’amministrazione regionale, misurandone qualità dei risultati, utilizzo delle risorse e impatti socio-economici prodotti sul territorio.

Un ulteriore intervento riguarda gli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy. In un’ottica di semplificazione amministrativa e di unificazione degli accessi digitali, le procedure informatiche relative all’accreditamento confluiranno nella piattaforma SARIFoL.

Tale integrazione, precisa la Regione, avrà esclusivamente carattere tecnologico: sul piano normativo, dei requisiti minimi e delle procedure istruttorie gli ITS Academy manterranno piena autonomia, come previsto dalla D.G.R. n. 920/2023.

“L’obiettivo – conclude Cupparo – è promuovere attività formative sempre più qualificate per le figure specialistiche della prevenzione e per i lavoratori di ogni settore.

La formazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire gli infortuni e migliorare le condizioni di lavoro.

Vogliamo rafforzare quanto già previsto dalla normativa come occasione per diffondere una vera cultura della salute e della sicurezza, favorendo un concreto trasferimento di competenze e prestando particolare attenzione alla continua evoluzione dei processi produttivi e agli effetti della digitalizzazione nei luoghi di lavoro.

Le imprese e i lavoratori troveranno sempre nella Regione Basilicata un interlocutore disponibile a collaborare per affrontare una sfida che riguarda tutti. Il primo passo è accrescere la consapevolezza dei rischi presenti nei contesti produttivi e promuovere l’adozione delle più efficaci misure di prevenzione, affinché la sicurezza dei lavoratori diventi una realtà sempre più consolidata”.