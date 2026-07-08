Terza ondata di calore dell’estate 2026: fino a 42 gradi, l’anticiclone africano infiamma l’Italia

È iniziata la terza ondata di calore dell’estate 2026. Sole e temperature roventi stanno interessando tutta la Penisola, con valori medi intorno ai 35 gradi e picchi superiori ai 40 gradi nelle aree più esposte.

A delineare lo scenario è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, secondo il quale i principali modelli previsionali confermano l’arrivo di una nuova e intensa fiammata africana destinata a protrarsi ben oltre il 20 del mese.

Tra le città più calde, Milano farà registrare temperature comprese tra i 27 gradi di minima e i 37 di massima, mentre a Roma il termometro toccherà i 36 gradi. Non mancheranno, tuttavia, temporali di calore che potranno svilupparsi localmente nelle zone interne e lungo i rilievi, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Per oggi, mercoledì 8, il tempo sarà stabile e soleggiato su gran parte del Paese. Al Nord il caldo sarà particolarmente intenso, con punte fino a 39 gradi; al Centro e al Sud prevarrà il sole accompagnato da temperature elevate.

Giovedì 9 la situazione resterà pressoché invariata: cielo sereno e caldo intenso al Nord e al Centro, con qualche acquazzone pomeridiano sui rilievi appenninici. Al Sud continuerà il dominio dell’alta pressione, con isolati rovesci nelle aree montuose.

Venerdì 10 aumenterà leggermente l’instabilità sulle Alpi, dove sono attesi temporali che potranno occasionalmente raggiungere anche le pianure del Nord. Al Centro e al Sud il caldo resterà protagonista, con possibili acquazzoni pomeridiani lungo i rilievi.

Secondo le tendenze, sabato sarà caratterizzato da una maggiore instabilità al Nord, mentre tra domenica e lunedì è previsto il primo vero picco dell’ondata di calore, con temperature che in Sardegna potranno raggiungere i 42 gradi. Un quadro che conferma la persistenza dell’anticiclone africano e lascia prevedere diversi giorni ancora all’insegna dell’afa e del caldo intenso su gran parte dell’Italia.