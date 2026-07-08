Napoli, tenta di portare via la mitria di San Gennaro dal Duomo: fermato e arrestato un 43enne

Momenti di tensione nel Duomo di Napoli, dove un uomo è entrato da solo all’interno della cattedrale dirigendosi con decisione verso l’altare che ospitava il busto di San Gennaro, santo patrono della città e dell’intera Campania.

Una volta raggiunta l’area sacra, il 43enne ha preso la mitria custodita accanto al busto e ha tentato di allontanarsi rapidamente dall’edificio religioso.

L’uomo, un cittadino straniero, è stato rintracciato e fermato poco dopo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e di una pattuglia dell’Esercito impegnata nell’operazione “Strade Sicure”.

L’episodio ha inevitabilmente richiamato alla memoria il celebre film Operazione San Gennaro del 1966, diretto da Dino Risi e interpretato da Nino Manfredi e Totò, anche se in questo caso il tentativo si è concluso nel giro di pochi minuti con il recupero dell’oggetto sacro.

A dare l’allarme è stato il custode della cattedrale, che ha contattato il numero di emergenza 112. Attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate all’esterno del Duomo, la centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri di Napoli ha individuato gli spostamenti del sospettato, fornendo in tempo reale le indicazioni ai militari dell’Esercito presenti in zona.

Il 43enne è stato quindi bloccato e consegnato ai carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno recuperato la mitria e proceduto al suo arresto. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di tentato furto aggravato.

L’immediato recupero del prezioso oggetto liturgico ha rassicurato i numerosi fedeli di San Gennaro. Dopo la notizia, come spesso accade nella tradizione popolare napoletana, non è mancata la consueta corsa al lotto da parte di chi ha voluto interpretare l’episodio attraverso la smorfia.