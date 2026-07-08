Esplosione in un’azienda di fuochi d’artificio nel Reatino: due vittime, indagini in corso

Tragedia nella mattinata di oggi a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, al confine con la Marsica, dove una violenta esplosione ha interessato lo stabilimento della Pirotecnica Mattei, specializzato nella produzione di articoli pirotecnici.

Dopo ore di ricerche tra i detriti, i soccorritori hanno individuato i corpi senza vita delle due persone che risultavano disperse in seguito allo scoppio.

Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero una donna e un giovane operaio. Quest’ultimo faceva parte del gruppo di tre lavoratori presenti nell’area al momento dell’incidente: gli altri due sono rimasti illesi.

Per la Pirotecnica Mattei non si tratta del primo grave episodio. Nel luglio 2023 lo stesso impianto era stato teatro di un’altra esplosione che costò la vita a tre persone: Franco Colle e i figli Anna e Claudio, tutti originari di Avezzano.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno provocato la nuova esplosione.