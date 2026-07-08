Circo Nero Italia: Toscana e poi Calabria a metà luglio ’26

Il 17 luglio gli artisti di Circo Nero Italia sono a Cecina, eccoli in piazza, al Caffè Roma, per una scatenata Notte Bianca. Il 18 ancora una serata in Toscana, ad Altopascio (Lucca)… e a fine mese una doppia notte all’esclusivo Le Club di Locri, in Calabria, in provincia di Reggio Calabria, il 25 e 26 luglio.

Dimenticate i soliti spettacoli banali, perché Circo Nero Italia gioca in un campionato tutto suo fatto di pura stravaganza, ritmo e intrattenimento fuori dagli schemi. Il collettivo guidato dalla mente creativa di Duccio Cantini sta affrontando una stagione estiva caldissima che non concede pause, con un calendario di eventi e tappe nei weekend che attraversa l’intera penisola.

L’esperienza che gli artisti portano in scena punta a lasciare un segno indelebile nel pubblico. La formula unisce scenografie spettacolari, performance live mozzafiato, musica e un pizzico di magia, il tutto avvolto in un’affascinante e inconfondibile atmosfera dark.

Non si tratta di una semplice esibizione da guardare passivamente, ma di un vero e proprio viaggio sensoriale che punta a stravolgere la classica serata.A rendere unico il progetto è la sua natura camaleontica e la continua metamorfosi sul palco. Il loro approccio fortemente dinamico, spiegando che oggi la sfida principale è fare i conti con la “comunicazione ridotta del pubblico”… Perché quando gli artisti di CNI salgono sul palco o vanno in giro per strada, le emozioni arrivano.

Proprio per questo, i giovani del collettivo scendono letteralmente dal palco per rompere le barriere, stimolare e coinvolgere direttamente le persone attraverso un contatto umano fatto di sorrisi e interazione.

Il loro è uno show coinvolgente tra musica, spettacolo, performer ed emozioni che trasformano la serata in un’esperienza unica e fuori dagli schemi. È un viaggio tra atmosfere dark, scenografie spettacolari e intrattenimento dal vivo capace di sorprendere dall’inizio alla fine.

Ecco quindi le serate a luglio 2026, ad oggi, mentre scriviamo, confermate per CNI: 17/7 Cecina, 18/7 Altopascio (Lucca), 25-26/7 Locri @ Le Club, in Calabria.