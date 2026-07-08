A Castelsaraceno sport, natura e spettacolo

Camminare nel cielo, tra due montagne, sospesi nel vuoto. Succederà a Castelsaraceno, nel cuore della Basilicata, dove dal 31 luglio al 2 agosto 2026 andrà in scena Tra Cielo e Terra, un evento che porterà alcuni tra i migliori highliner d’Europa a esibirsi in uno dei paesaggi più spettacolari del Sud Italia.

La cornice è quella del Ponte tra i Due Parchi, il ponte tibetano da record con i suoi 586 metri, che proprio il 1° agosto celebrerà il quinto anniversario dalla sua inaugurazione. Per l’occasione il ponte e le montagne che uniscono il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese diventeranno il palcoscenico di un teatro a cielo aperto.

Promossa da APT Basilicata e Comune di Castelsaraceno, da un’idea dell’associazione Polimeri, fondatrice del festival cinematografico Visioni Verticali, la manifestazione porterà per la prima volta in Italia Les Passagers du Vide, collettivo francese diventato un punto di riferimento internazionale della highline dopo aver realizzato, la scorsa estate, una straordinaria traversata lunga 800 metri, installata a 4.000 metri di quota tra il Dente del Gigante e il Monte Mallet, nel massiccio del Monte Bianco.

Per tre giorni il borgo lucano diventerà il punto d’incontro tra sport, arte e turismo esperienziale. Gli alpinisti cammineranno su una sottile fettuccia sospesa nel vuoto, regalando al pubblico uno spettacolo di rara intensità, dove tecnica, equilibrio e paesaggio si fondono in un’unica esperienza.

Le performance saranno accompagnate da workshop aperti al pubblico, proiezioni cinematografiche, incontri e momenti di approfondimento dedicati al futuro del turismo outdoor.

La highline non è soltanto una disciplina estrema. È l’arte che indaga il nostro rapporto con il vuoto e la bellezza, trasformando il paesaggio in un’opera vivente.

Questa è la filosofia di Les Passagers du Vide, collettivo formato da atleti, alpinisti, ingegneri, fotografi e videomaker che da oltre dodici anni realizzano imprese spettacolari nei luoghi più iconici del mondo, dalle Aiguilles d’Arves nelle Alpi francesi fino ai monoliti di Bab N’Ali nel deserto marocchino.

“Quest’attività di co-marketing voluta da Apt assieme al Comune – ha dichiarato il direttore generale dell’Apt Basilicata, Margherita Sarli- si inserisce nel nostro piano di interazioni territoriali che ha visto e vedrà ancora diverse attività in alcune aeree della nostra regione, tese ad accenderne i riflettori e a sottolinearne vocazioni.

In questo caso, Castelsaraceno, insignito già come Luminous Destination 2026 e di recente indicato dal Ministero del Turismo nella corsa per il titolo come Best Tourism Village 2026, sarà ambasciatore del Pollino e della sua capacità di essere terreno ideale per gli amanti dell’outdoor. Portare per la prima volta in Italia un collettivo internazionale come Les Passagers du Vide, sul Ponte tra i Due Parchi, significa dare visibilità alla Basilicata».

L’esperienza lucana sarà documentata dagli stessi protagonisti attraverso un corto documentario dedicato a Castelsaraceno, che verrà presentato in anteprima durante il festival Visioni Verticali (Potenza, 16-18 ottobre 2026) e successivamente diffuso sui canali dell’APT Basilicata e del Comune di Castelsaraceno.

Il programma

La manifestazione prenderà il via venerdì 31 luglio con l’opening party in piazza Piano della Corte di Castelsaraceno (ore 17) e proseguirà con uno dei momenti più suggestivi dell’intero weekend: la Sunset Highline sul Ponte tra i Due Parchi (ore 19), una spettacolare performance sospesa nel cielo al tramonto.

La giornata di sabato 1 agosto sarà dedicata alla scoperta della disciplina con due sessioni di iniziazione gratuita allo slackline (ore 10.00-12.00 e 17.00-19.00), aperta a tutti, anche ai bambini.

Nel corso della giornata si alterneranno poi le highline degli alpinisti in piazza Piano della Corte (ore 11.00) e sul Ponte tra i Due Parchi (ore 17.00-19.00).

La serata proseguirà con la proiezione del documentario Des Équilibres (ore 21.00), che racconta le avventure degli alpinisti francesi dalle Alpi al deserto marocchino, seguito da un outdoor party con dj set (ore 22.00).

L’evento si concluderà domenica 2 agosto con le ultime esibizioni di mattina sul Ponte tra i Due Parchi e con la tavola rotonda nel pomeriggio (16.30 alle 18.30), Outdoor e sviluppo turistico.

Opportunità, strategie e visioni per la Basilicata, alla quale parteciperanno il Direttore Generale dell’APT Basilicata, Margherita Sarli, il sindaco di Castelsaraceno, Rocco Rosano, operatori turistici ed esperti del settore per discutere del ruolo dell’outdoor come leva di sviluppo e promozione dei territori.