xAI cambia nome e diventa SpaceXAI: Elon Musk punta sui data center nello Spazio

L’azienda di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk cambia ufficialmente identità. A cinque mesi dall’incorporazione in SpaceX, xAI diventa SpaceXAI, completando il processo di integrazione annunciato nei mesi scorsi. La conferma è arrivata attraverso un post pubblicato sulla piattaforma X, nel quale è stato presentato anche il nuovo logo del marchio.

La nuova denominazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Musk di riunire sotto un’unica struttura le sue principali attività nel settore dell’intelligenza artificiale, dell’aerospazio e dei social media. Pur adottando il nuovo brand per le attività legate all’AI, SpaceX continuerà a mantenere un’identità separata per i programmi spaziali, i lanci e lo sviluppo dei propri veicoli. All’interno di SpaceXAI rientra anche il social network X, acquisito da xAI nel 2025 e ora parte integrante del nuovo conglomerato tecnologico.

Secondo quanto dichiarato da Elon Musk, l’integrazione è motivata soprattutto da esigenze infrastrutturali. Per l’imprenditore, la crescente domanda energetica richiesta dall’intelligenza artificiale non potrà essere soddisfatta a lungo esclusivamente attraverso infrastrutture terrestri. L’obiettivo di SpaceXAI è quindi sviluppare una rete di data center orbitali, sfruttando lo Spazio come nuova frontiera per il calcolo ad alte prestazioni.

In vista di questo progetto, la società aveva già presentato alla Federal Communications Commission la documentazione necessaria per ottenere l’autorizzazione al lancio di un milione di satelliti destinati a supportare l’infrastruttura di calcolo spaziale, un’iniziativa destinata a rivoluzionare il settore dell’intelligenza artificiale su scala globale.

Sul fronte finanziario, il conglomerato formato da SpaceX, SpaceXAI e X ha debuttato sui mercati a giugno, registrando un esordio positivo con un prezzo di 161 dollari per azione e raggiungendo una valutazione complessiva di circa 2,1 trilioni di dollari. Un risultato che conferma le ambizioni del gruppo guidato da Musk, sempre più orientato a integrare tecnologie spaziali, intelligenza artificiale e piattaforme digitali in un unico ecosistema industriale.