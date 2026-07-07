Tentata truffa ad anziana, 3 arresti a Lavello

Due uomini e una donna, residenti in provincia di Napoli, che, a Lavello (Potenza), avevano tentato di truffare un’anziana, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri.

L’anziana ha intuito il tentativo di raggiro, attraverso il metodo del ‘falso incidente’, e ha messo in fuga i tre che poco dopo sono stati rintracciati dai militari dell’Arma.

L’arresto è stato convalidato dal gip di Potenza che ha disposto per i tre la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.