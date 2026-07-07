Tavolo Verde, confronto e programmazione condivisa

“Il Tavolo Verde continua a rappresentare il luogo nel quale affrontare le principali questioni strategiche dell’agricoltura lucana attraverso il confronto con il partenariato agricolo.

Il nostro obiettivo è trasformare ogni criticità in un percorso condiviso, mettendo al centro trasparenza, programmazione e responsabilità istituzionale”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, al termine della riunione del Tavolo Verde, nel corso della quale sono stati affrontati tre temi di particolare rilevanza per il comparto.

Il primo punto all’ordine del giorno è stato dedicato al progetto AgriHub, rispetto al quale è stata condivisa la necessità di rafforzare le attività di promozione e divulgazione del bando, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti aggregatori e favorire la più ampia partecipazione possibile.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto e sulle prossime attività previste.

Particolare attenzione è stata riservata ai Contratti di Filiera, misura strategica finanziata dal ministero dell’Agricoltura e cofinanziata dalla Regione Basilicata.

“Abbiamo condiviso con le Organizzazioni Professionali Agricole lo stato di avanzamento della misura e le criticità ancora da superare – ha detto Cicala -.

La Regione Basilicata ha già maturato impegni finanziari per circa 3,8 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno entro la fine dell’anno ulteriori 1,2 milioni di euro necessari a completare il cofinanziamento regionale attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)”.

“Si tratta – ha aggiunto – di un passaggio indispensabile per consentire il completamento della misura e garantire il finanziamento di investimenti per oltre 54 milioni di euro, che coinvolgono 46 imprese lucane.

Ho già rappresentato questa esigenza al Presidente della Regione, Vito Bardi, titolare della delega al Bilancio, e sono certo che saprà cogliere l’importanza strategica di questo intervento per il sistema agricolo regionale”.

Nel corso del confronto è stato inoltre condiviso di proseguire immediatamente il lavoro attraverso una specifica riunione tecnica già convocata per lunedì prossimo, alla quale prenderanno parte tutti i referenti istituzionali e amministrativi coinvolti nella procedura, con l’obiettivo di approfondire ogni aspetto utile a favorire la positiva conclusione dell’iter.

Il Tavolo Verde ha infine esaminato le linee guida del nuovo bando SRD13, dedicato agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La misura, che prevede una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro, sarà pubblicata secondo la modalità ordinaria.

Nel corso della riunione è stata illustrata la scheda tecnica del bando, che sarà trasmessa alle Organizzazioni Professionali Agricole affinché possano far pervenire eventuali osservazioni entro i prossimi sette giorni, prima della pubblicazione definitiva dell’avviso.

“Vogliamo continuare a costruire una programmazione condivisa – ha concluso Cicala -.

Ogni misura importante viene oggi discussa preventivamente con il partenariato agricolo, affinché le decisioni siano il risultato del confronto e possano rispondere nel modo più efficace alle esigenze delle imprese. È questo il metodo che stiamo consolidando: ascoltare, condividere e decidere”.