Skuola.net promuove l’Unibas a pieni voti

Per anni è stato il solito, vecchio copione: la valigia pronta, il biglietto di sola andata e lo sguardo rivolto a centinaia di chilometri da casa per inseguire il sogno della laurea.

Ma i tempi cambiano. E oggi la bussola del futuro accademico punta dritta verso Sud. La conferma arriva da Skuola.net, la community studentesca più famosa d’Italia, che in una recente recensione mette sotto i riflettori l’Università degli Studi della Basilicata (Unibas).

Il responso? Non serve scappare per trovare l’eccellenza. Anzi, Unibas dimostra come un Ateneo a misura di studente possa trasformarsi in un vero e proprio trampolino di lancio verso lo spazio, la sostenibilità e l’innovazione digitale, senza mai perdere il contatto con le proprie radici.

L’offerta formativa dell’ateneo lucano si muove su un doppio binario affascinante. Da un lato c’è la storia che trasuda da ogni angolo della regione, un paradiso per chi vuole investire in archeologia e beni culturali.

Dall’altro c’è un balzo verticale verso il futuro. Grazie a laboratori d’avanguardia e competenze specifiche nel settore aerospaziale, Unibas guarda letteralmente allo spazio. Matera ne è l’esempio perfetto: la città dei Sassi ospita non solo un grande polo di ricerca e centro spaziale polivalente, ma anche la celebre Casa delle Nuove Tecnologie.

Un ecosistema in cui il patrimonio artistico e l’innovazione STEM convivono e si alimentano a vicenda.

Del resto, per le università di elevate qualità ma di piccole dimensioni c’è una sola strada per vincere la sfida con i colossi del Nord: diventare dei top player nelle eccellenze del proprio territorio, agganciandosi alle grandi sfide contemporanee come la transizione ecologica, l’innovazione digitale, la salute e l’impresa.

Se le parole descrivono una visione, sono i dati a certificare la realtà.

E i numeri AlmaLaurea 2026 citati da Skuola.net per Unibas sono inequivocabili: il tasso di occupazione supera il 90% a pochi anni dal titolo, mentre per l’88% dei laureati il percorso di studi è stato determinante per il lavoro svolto.

A questo si aggiunge un travolgente 92,6% di studenti che si dichiara pienamente soddisfatto dell’esperienza universitaria complessiva, un dato che si piazza decisamente sopra la media nazionale.

Ma il valore più significativo è forse un altro: molti di questi laureati scelgono di restare a lavorare nelle regioni del Sud.

Un successo accademico che diventa argine concreto allo spopolamento, un modo per immettere competenze qualificate nei territori meridionali. Visto che la scelta post-diploma è uno dei bivi più delicati nella vita di uno studente, la collaborazione con Skuola.net mette in fila 7 buoni motivi per scegliere Unibas.

Innanzitutto, l’eccellenza a chilometro zero che evita i costi insostenibili dei fuori sede. Seguono il ponte verso lo Spazio, grazie a competenze e laboratori leader nel settore aerospaziale, e la connessione diretta con i distretti industriali e gli impianti di energia rinnovabile, vero laboratorio della transizione ecologica.

C’è poi la valorizzazione dell’immenso patrimonio archeologico e culturale lucano che unisce umanesimo e futuro. Non va dimenticato il valore di un Ateneo a misura d’uomo, dove i rapporti non sono spersonalizzati, supportato dai dati AlmaLaurea che garantiscono un’occupabilità oltre il 90%.