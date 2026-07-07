Rottamazione-quinquies, disponibile il servizio online per recuperare la comunicazione degli importi da pagare

È attivo il nuovo servizio online che consente ai contribuenti di richiedere la copia della comunicazione contenente gli importi dovuti per la Rottamazione-quinquies. La novità è pensata soprattutto per chi non può accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha bisogno di recuperare il documento in vista della scadenza della prima, o unica, rata fissata al 31 luglio 2026.

Il servizio è accessibile dall’area pubblica del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e non richiede credenziali di accesso come Spid, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Per inoltrare la richiesta è sufficiente inserire il codice fiscale del contribuente che ha aderito alla definizione agevolata, allegare un documento d’identità valido e indicare l’indirizzo e-mail al quale ricevere la documentazione.

L’iniziativa si rivolge in particolare ai contribuenti che avevano presentato la domanda attraverso l’area pubblica del sito e che hanno ricevuto la comunicazione tramite raccomandata o posta elettronica certificata (Pec). In questi casi, infatti, il nuovo servizio rappresenta un’alternativa semplice e veloce per ottenere una copia della documentazione senza dover accedere all’area riservata.

La comunicazione riporta l’esito della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, indicando se è stata accolta o respinta. Contiene inoltre il riepilogo dei carichi ammessi alla definizione, gli importi complessivi da versare, il calendario delle rate e i moduli necessari per effettuare i pagamenti.

Per chi aveva trasmesso la richiesta utilizzando l’area riservata del portale, la comunicazione è disponibile esclusivamente nella stessa sezione, accessibile tramite Spid, Cie, Cns oppure, per professionisti e imprese, con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti che hanno invece utilizzato l’area pubblica hanno ricevuto la documentazione anche tramite raccomandata o Pec, in base ai recapiti indicati al momento della domanda.

La Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda specifiche tipologie di debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, per i quali era possibile presentare domanda entro il 30 aprile 2026.

La misura consente di estinguere il debito versando esclusivamente il capitale residuo e le spese di notifica o delle eventuali procedure esecutive, con l’azzeramento di sanzioni, interessi di mora, aggio e, nei casi previsti, delle maggiorazioni. Per le multe del Codice della strada di competenza delle Prefetture restano dovuti gli importi principali, mentre vengono eliminati gli interessi e gli altri oneri accessori previsti dalla normativa.