Oltremare 2026: Torna a Bari dal 14 luglio al 29 agosto la rassegna musicale gratuita organizzata dall’Associazione culturale Radicanto

Tornano a stringersi nel nome della musica e dell’arte le comunità e le periferie della città di Bari. Dal 14 luglio al 29 agosto, torna infatti nel capoluogo pugliese Oltremare Festival, la rassegna organizzata e promossa dall’associazione culturale Radicanto nell’ambito dell’avviso pubblico “Le due Bari 2026” del Comune di Bari – Assessorato alle Culture.

Con la direzione artistica del bolognese Claudio Carboni, consigliere di gestione di SIAE, la kermesse musicale si compone di un programma di cinque eventi musicali gratuiti preceduti da momenti collettivi di confronto e guida all’ascolto, in grado di attrarre il grande pubblico e di rappresentare un vero e proprio presidio culturale e musicale per il territorio.

Quattro le aree della città selezionate per ospitare i concerti dal vivo, secondo una geografia di relazioni sociali e culturali destinate ad azzerare differenze, diversità e confini, superando e colmando le distanze tra centro e periferia: così Oltremare si muoverà dal Chiostro dell’ex convento di Santa Chiara nel rione San Nicola al Nuovo Teatro Abeliano di Japigia, dal Giardino Princigalli del quartiere Mungivacca a piazza Santa Maria del Campo di Ceglie del Campo.

Straordinaria, anche per questa edizione 2026, la presenza di artisti del calibro di Sarita, cantante italo-argentina che presenterà in prima nazionale il suo nuovo spettacolo Todos tus misterios, un’immersione nelle sonorità intense della musica d’autore.

E ancora, della BandAdriatica, spumeggiante e poderosa band dalle sonorità a metà strada tra la Puglia e i Balcani, che celebrerà sul palco vent’anni di attività.

E poi Paolo Paceinsieme ai Radicanto, che debutteranno con Malvasia, un connubio inedito tra fiati, corde e memorie mediterranee. Per concludere, da Ancona la raffinata proposta del Giovanni Seneca Trio, mentre la tradizione e la vocalità arcaica del territorio saranno rappresentate dal Maria Moramarco Ensemble, voce autentica della Murgia.

IL PROGRAMMA

Oltremare prenderà il via martedì 14 luglio alle 20.30 nel Chiostro dell’Ex Convento di Santa Chiara, nel cuore della città vecchia di Bari (quartiere San Nicola), con il concerto in prima nazionale Todos Tos Misterios della cantautrice italo-argentina Sarita, un’immersione nelle sonorità intense della musica d’autore. un viaggio tra musica e parole capace di raccontare i “Sud del mondo” ed in particolar modo tra l’Italia e la tradizione del Tango e del Sud America, affrontando un repertorio che spazia da composizioni di autori latini di origine italiana come Piazzolla, Magaldi e D’Arienzo al fianco di autori sudamericani come Bola de Nieve, Gomez, Chavela Vargas.

Il giorno seguente, mercoledì 15 luglio, sarà la volta del quartiere Japigia e del Nuovo Teatro Abeliano, all’interno del quale si esibiranno Paolo Pace & Radicanto per il debutto del nuovo lavoro dal titolo Malvasìa, un connubio inedito tra fiati, corde e memorie mediterranee. Un concerto che rivisita in chiave d’autore la puglia, la tradizione millenaria di una terra fatta di contatti. Terra di emigrazione e di ospitalità al tempo stesso. Terra di lavoro, di memoria, di sguardi che attraversano i filari di alberi per finire nel mare. Gli echi e le liriche cantano la fame, gli spazi assolati e reinventano “corpofonici” il lavoro e le sue contraddizioni. Le impennate poetiche celebrano la terra, il senso dello stare insieme, la lingua del mare.

Nel Giardino Princigalli del quartiere Mungivacca, invece, martedì 21 luglio sarà la volta della BandAdriatica, che sul palco festeggerà 20 anni di attività musicale, di spettacoli e di sonorità a metà strada tra la Puglia e i Balcani. Sul palco, un ensemble eclettico capace di fondere perfettamente la memoria storica e la contemporaneità, guidando il pubblico in un’esperienza sonora dinamica e travolgente in cui le geometriche sezioni di fiati di stampo balcanico e le calde melodie del bacino mediterraneo si mescolano ai ritmi ancestrali della tradizione salentina.

Ecanes è, invece, il titolo dello spettacolo del Giovanni Seneca Trio, che andrà in scena mercoledì 29 luglioalle 20.30 in piazza Maria Del Campo a Ceglie del Campo. Un concerto raffinato di musiche e canti ispirati alle diverse culture del mediterraneo e al dialogo tra i popoli. Nello spettacolo, s’intrecciano composizioni originali a canti tradizionali che abbracciano l’insieme delle tradizioni mediterranee in varie lingue e dialetti: arabo, ladino, greco, serbo-croato, napoletano, pugliese, abruzzese e marchigiano.

A seguire, nella stessa giornata, alle 21.30, il palco sarà dedicato al concerto del Maria Moramarco Ensemble dal titolo Cumma Marì – Storie di donne. È uno spettacolo che attraverso il canto permette di sfogliare pagine che raccontano le vite di donne del mondo contadino e pastorale evidenziando figure dal forte carattere che con eroica capacità di resistenza e a costo di scherno, derisione e sofferenze riescono a non essere schiacciate dalla società patriarcale.

Ogni serata ed ogni concerto saranno preceduti da un momento di incontro e di riflessione aperto alla collettività: un appuntamento laboratoriale che si pone come una sorta di guida all’ascolto partecipata, in grado di preparare il pubblico e di renderlo più consapevole riguardo le storie e le narrazioni che i successivi momenti musicali porteranno con sé.

È così, attraverso questo viaggio culturale e musicale, gratuito ed accessibile a tutti, che Oltremare torna a rappresentare un appuntamento ricorrente dell’estate barese, capace di mettere in comunicazione arti e musiche allo scopo di permettere la condivisione di voci, culture, vissuti e identità. Il tutto, parlando l’unica e universale lingua della musica. Un viaggio per mare viatico e frontiera tra le culture che lo circondano, fatto di racconti e confessioni come quelle della città di Bari, terra del fuoco e del sale, di sbarchi ed approdi, arsura e memoria.