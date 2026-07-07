Lucana Film Commission a Riccione

La Basilicata torna protagonista nel panorama nazionale della serialità televisiva. Martedì 7 luglio, dalle 19 alle 20.30, sulla Terrazza City Eye del Palariccione, la Lucana Film Commission parteciperà alla seconda edizione dell’Italian Global Series Festival con l’evento “Le stagioni della Basilicata”, un aperitivo-incontro dedicato al rapporto tra il territorio lucano e il successo delle produzioni seriali, tra esperienze già consolidate e nuovi progetti in arrivo.

Il festival rappresenta uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alle serie televisive, con anteprime, incontri e protagonisti dell’industria audiovisiva provenienti dall’Italia e dall’estero.

All’evento prenderanno parte anche Chiara Sbarigia, presidente di APA e ideatrice dell’Italian Global Series Festival, e la Sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni.

L’appuntamento riunirà inoltre i principali protagonisti del comparto audiovisivo, con la presenza della stampa italiana e internazionale, attori e protagonisti delle serie, produttori, broadcaster e rappresentanti delle più importanti società di distribuzione.

Negli ultimi anni la Basilicata ha consolidato il proprio ruolo tra le destinazioni più attrattive per il settore audiovisivo italiano. Il successo di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, giunta alla quinta stagione, insieme alle numerose produzioni cinematografiche e televisive ospitate sul territorio, ha contribuito a rafforzare l’immagine della regione come set naturale e laboratorio creativo, capace di coniugare paesaggi unici, professionalità e una filiera audiovisiva in costante crescita.

Nel corso dell’incontro interverrà la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, che illustrerà il percorso intrapreso dalla Fondazione nel settore della serialità e le prospettive delle prossime produzioni sul territorio. «Siamo felici di essere presenti – dichiara Romaniello – anche quest’anno all’Italian Global Series Festival, un’occasione preziosa per condividere il percorso che la Basilicata ha costruito nel mondo della serialità.

Arriviamo a Riccione dopo il grande successo delle cinque stagioni di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e guardiamo già al futuro con una nuova importante produzione, Il medico di tutti, che sarà ambientata nella splendida Maratea, la nostra perla affacciata sul Tirreno, e avrà come protagonista Rocco Papaleo.

A raccontare il profondo legame tra la Basilicata, il cinema e la televisione sarà un altro artista lucano, Dino Paradiso, che accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e autentico nel nostro “Lucanian lifestyle”.»

L’incontro offrirà al pubblico un viaggio tra i successi della serialità lucana e le nuove prospettive dell’audiovisivo in Basilicata. A dare voce al racconto del territorio sarà l’attore e autore lucano Dino Paradiso, protagonista di un intervento ironico e coinvolgente dedicato all’identità, alle tradizioni e al “Lucanian lifestyle”.

Con “Le stagioni della Basilicata”, la Lucana Film Commission porterà a Riccione non solo il racconto di una regione sempre più protagonista della serialità italiana, ma anche una visione di sviluppo che mette in relazione cultura, paesaggio, talenti e industria audiovisiva.