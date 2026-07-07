Basilicata, Taddei: Il Governance Poll conferma la forza del modello Bardi e del centrodestra

«I dati del Governance poll 2026 de Il Sole 24 Ore parlano chiaro: il centrodestra unito e Forza Italia continuano a crescere nel gradimento dei cittadini».

Lo dichiara il Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza, Vincenzo Taddei.

«Avere tutti i governatori del nostro partito ai vertici della classifica nazionale dimostra che la concretezza paga sempre. C’è un grande lavoro di squadra che il centrodestra sta portando avanti nelle regioni, in totale sintonia con il governo nazionale, e i risultati si vedono.

Anche in Basilicata, i dati del Presidente Bardi confermano che il modello del centrodestra tiene e convince.

Ma il dato politico più importante – continua Taddei – è che i cittadini premiano il buongoverno del centrodestra, che dimostra stabilità e pragmatismo, con una politica del fare che va oltre le ideologie e che insiste su soluzioni tangibili alle problematiche reali della popolazione.

Questo clima di fiducia ci dà una forte spinta in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. I numeri confermano che la strada è quella giusta, e noi siamo pronti a fare la nostra parte e ad accrescere sempre più lo slancio di Forza Italia e del centrodestra nel panorama lucano e nazionale», conclude Taddei.