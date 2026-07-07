Gli U2 tornano con “Street of Dreams”: a sorpresa il nuovo singolo che anticipa l’album del 2026

Gli U2 tornano a sorpresa sulla scena musicale con “Street of Dreams”, il nuovo singolo pubblicato il 7 luglio che segna l’inizio di una nuova fase artistica per la storica band irlandese. Il brano anticipa il prossimo album in studio, il cui titolo non è stato ancora reso noto e che dovrebbe arrivare nel corso del 2026.

Si tratta del primo lavoro discografico di inediti del gruppo dopo nove anni. Il singolo è disponibile in formato digitale e su tutte le principali piattaforme di streaming. La produzione è affidata a Jacknife Lee, mentre il brano conserva il caratteristico stile che ha reso celebri Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., pronti a celebrare a settembre il cinquantesimo anniversario della nascita degli U2.

Ad accompagnare l’uscita del singolo è anche un videoclip girato a maggio a Città del Messico. Durante il soggiorno, la band ha preso parte alla finale della Street Child World Cup 2026, ospitata al Parque Ecológico Lago de Texcoco. Le riprese effettuate nei pressi di Plaza Santo Domingo hanno richiamato numerosi fan, nonostante il maltempo e un guasto a un generatore che ha complicato la produzione. A consentire il completamento delle scene è stata una famiglia del posto, che ha messo a disposizione il balcone della propria abitazione.

Fondati a Dublino nel 1976, gli U2 rappresentano una delle band più influenti della storia del rock. In cinquant’anni di carriera hanno realizzato 15 album in studio, venduto oltre 175 milioni di dischi e portato in scena tournée di enorme successo in tutto il mondo. Il loro percorso è stato impreziosito da 22 Grammy Awards, dall’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2005 e dal riconoscimento di Ambasciatori della Coscienza conferito da Amnesty International.

Nel corso del 2026 il gruppo ha inoltre sorpreso i fan con due pubblicazioni indipendenti. Il 18 febbraio, in occasione del Mercoledì delle Ceneri, è stato pubblicato l’EP “Days of Ash”, composto da sei tracce, tra cui cinque brani inediti e una poesia. Successivamente, nel giorno del Venerdì Santo, è arrivato “Easter Lily”, secondo EP autonomo anch’esso formato da sei tracce.

Nel corso della loro carriera gli U2 hanno ricevuto anche due candidature agli Oscar per la Miglior Canzone Originale: nel 2003 con “The Hands That Built America”, tratta dalla colonna sonora di Gangs of New York, e nel 2014 con “Ordinary Love”, realizzata per il film Mandela: Long Walk to Freedom. Più recentemente, il 17 marzo 2023, la band aveva pubblicato “Songs of Surrender”, una raccolta di 40 grandi successi completamente riarrangiati e reinterpretati nel corso di due anni di sessioni in studio.

Con “Street of Dreams”, gli U2 aprono ora un nuovo capitolo della loro lunga storia musicale, alimentando l’attesa dei fan per quello che sarà il sedicesimo album in studio della formazione irlandese.

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