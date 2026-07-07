Assalto al bancomat sventato a Oppido Lucano, banditi in fuga dopo l’arrivo dei Carabinieri

L’operazione rientra nel piano di controlli predisposto dall’Arma per contrastare i reati predatori, con particolare attenzione agli obiettivi sensibili come banche e uffici postali, secondo le direttive del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza.

Intorno alle 4.30, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Oppido Lucano ha notato alcuni individui con il volto coperto da passamontagna, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, nei pressi dell’istituto di credito. L’intervento immediato dei militari ha mandato all’aria il piano dei malviventi, impedendo che il colpo venisse portato a termine.

Accortisi della presenza delle forze dell’ordine, i componenti del gruppo sono risaliti rapidamente a bordo dell’auto e si sono dati alla fuga. È così iniziato un inseguimento al quale hanno preso parte anche i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Acerenza.

Durante la fuga, i sospetti hanno percorso la strada statale 96 in direzione della Puglia ad alta velocità, effettuando manovre particolarmente pericolose nel tentativo di seminare le pattuglie. La potenza del veicolo utilizzato e il buio della notte hanno infine consentito loro di far perdere le proprie tracce.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, sono tuttora in corso e puntano a identificare i responsabili del tentato assalto e a ricostruire ogni fase dell’azione criminale.