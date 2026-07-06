CALCIO & SPORT
TORNA L’OLYMPO SINNI LEAGUE A SENISE
LO SPORT COME MOTORE DI AGGREGAZIONE E VALORE PER IL TERRITORIO
SENISE (PZ) – Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, si riaccendono i riflettori sulla VILLA COMUNALE DI SENISE (PZ). DAL 16 AL 29 LUGLIO, il cuore della comunità ospiterà la seconda edizione dell’OLYMPO SINNI LEAGUE (OSL), il prestigioso torneo di calcio a 5 che animerà l’estate lucana con due settimane all’insegna dello sport, dell’inclusione e della sana competizione.
L’evento è promosso e organizzato interamente dall’entusiasmo e dalle competenze di tre giovani senisesi: PASQUALE BELLUSCI, EUGENIO MICELE E FILIPPO PANDOLFO. Sono loro che, con passione e dedizione, hanno scelto di mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio della collettività, ideando un progetto che vede nello sport un potente strumento di coesione sociale e di valorizzazione del territorio.
L’A.P.S. SENISE UNITA, condividendo appieno i valori di cittadinanza attiva e sviluppo locale portati avanti dai tre organizzatori, ha deciso di sposare la causa offrendo il proprio totale supporto logistico e comunicativo per garantire all’evento la massima risonanza possibile.
IL QUADRO DEI PREMI IN PALIO
Dal punto di vista prettamente agonistico, l’Olympo Sinni League celebrerà sia il valore del collettivo sia il merito delle singole prestazioni individuali. Oltre ai trofei per il PRIMO E SECONDO POSTO, verranno assegnati i seguenti riconoscimenti ufficiali:
MVP di ogni singola partita
MVP dell’intero torneo
Capocannoniere della competizione
Miglior portiere
UN MODELLO DI CRESCITA PER LA COMUNITÀ
L’ambizione di Pasquale, Eugenio e Filippo è quella di consolidare l’Olympo Sinni League come un appuntamento fisso nel panorama degli eventi estivi della Basilicata. L’iniziativa rappresenta un modello virtuoso di come l’intraprendenza dei giovani possa generare valore concreto e duraturo per l’intero tessuto sociale locale.
L’A.P.S. SENISE UNITA si unisce all’appello dei tre promotori e invita tutta la cittadinanza, le famiglie e gli appassionati della regione a partecipare calorosamente e a sostenere questo grande momento di sport.
INFO E CONTATTI UTILI:
Luogo dell’evento: Villa Comunale, Senise (PZ)
Date di svolgimento: 16 – 29 Luglio
Promosso e organizzato da: Pasquale Bellusci, Eugenio Micele e Filippo Pandolfo
Con il supporto di: A.P.S. SENISE UNITA