TORNA L’OLYMPO SINNI LEAGUE A SENISE

SENISE (PZ) – Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, si riaccendono i riflettori sulla VILLA COMUNALE DI SENISE (PZ). DAL 16 AL 29 LUGLIO, il cuore della comunità ospiterà la seconda edizione dell’OLYMPO SINNI LEAGUE (OSL), il prestigioso torneo di calcio a 5 che animerà l’estate lucana con due settimane all’insegna dello sport, dell’inclusione e della sana competizione.

​L’evento è promosso e organizzato interamente dall’entusiasmo e dalle competenze di tre giovani senisesi: PASQUALE BELLUSCI, EUGENIO MICELE E FILIPPO PANDOLFO. Sono loro che, con passione e dedizione, hanno scelto di mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio della collettività, ideando un progetto che vede nello sport un potente strumento di coesione sociale e di valorizzazione del territorio.

​L’A.P.S. SENISE UNITA, condividendo appieno i valori di cittadinanza attiva e sviluppo locale portati avanti dai tre organizzatori, ha deciso di sposare la causa offrendo il proprio totale supporto logistico e comunicativo per garantire all’evento la massima risonanza possibile.