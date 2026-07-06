Streaming, le classifiche della settimana: Project Hail Mary debutta in vetta tra i film

Cambia la vetta della classifica settimanale dello streaming in Italia. Tra i film debutta direttamente al primo posto L’ultima missione: Project Hail Mary, mentre tra le serie TV House of the Dragon riconquista la leadership. Ecco i titoli che hanno dominato le classifiche dell’ultima settimana.

Film: Project Hail Mary conquista subito il primo posto

La principale novità della settimana è L’ultima missione: Project Hail Mary, che esordisce direttamente al primo posto. Il film racconta la storia di Ryland Grace, un insegnante di scienze che si risveglia a bordo di un’astronave senza alcun ricordo del proprio passato. Man mano che la memoria riaffiora, l’uomo comprende di avere tra le mani il destino dell’intero pianeta.

Scivola invece al secondo posto Pecore sotto copertura, leader della classifica nella settimana precedente. La pellicola segue un gregge di pecore che, dopo un misterioso e tragico evento nella fattoria in cui vive, decide di indagare per scoprire la verità. Un’avventura per tutta la famiglia che unisce umorismo e mistero.

Completa il podio Bugonia, l’ultimo film del regista Yorgos Lanthimos, presentato al Festival di Venezia. La storia segue Teddy e Don, due giovani appassionati di teorie del complotto, che rapiscono Michelle Fuller, amministratrice delegata di un’azienda farmaceutica. Teddy è infatti convinto che la donna appartenga a una razza aliena arrivata sulla Terra con l’obiettivo di distruggere il pianeta.

Serie TV: House of the Dragon torna in vetta

Tra le serie TV, House of the Dragon guadagna una posizione e si riprende il primo posto. Dopo la morte di re Viserys, un complotto incorona Aegon al posto della legittima erede Rhaenyra, dando il via a un conflitto destinato a cambiare per sempre il destino della casata Targaryen. Con il ritorno di Daemon, la guerra civile è ormai alle porte.

Scende invece in seconda posizione Widow’s Bay, che dopo due settimane consecutive al comando cede lo scettro. Ambientata su una piccola isola al largo delle coste del New England, la serie segue Tom, sindaco della cittadina, deciso a rilanciare la comunità e ad attirare nuovi visitatori. A ostacolare i suoi piani è però la sinistra reputazione di Widow’s Bay, considerata da tutti un luogo maledetto. Ben presto anche il suo scetticismo sarà messo alla prova da eventi sempre più inquietanti.

Al terzo posto torna Silo, spinta dalla recente uscita della terza stagione. In un futuro post-apocalittico, l’umanità vive all’interno di un gigantesco silo sotterraneo costruito per proteggerla dai presunti pericoli del mondo esterno. Quando uno sceriffo infrange una delle rigide leggi della comunità, l’ingegnere Juliette assume il comando delle forze dell’ordine e avvia un’indagine destinata a far emergere i segreti nascosti dietro la struttura.

Contenuti gratuiti: Vallanzasca resta al comando

Nella classifica dei contenuti disponibili gratuitamente, che comprende film e serie TV, Vallanzasca – Gli angeli del male mantiene il primo posto. Il film ripercorre l’ascesa e la caduta di uno dei criminali più celebri della storia italiana.

Debutta invece al secondo posto Mezzogiorno e mezzo di fuoco (1974), la celebre commedia western che parodizza i grandi classici del genere. Il protagonista è lo sceriffo Bart, nominato con l’obiettivo di mandare in rovina una piccola cittadina del West, ma destinato a trasformarsi, tra equivoci e situazioni surreali, nel suo improbabile eroe.

Chiude il podio Il buio oltre la siepe (1962), che perde una posizione rispetto alla scorsa settimana. Considerato uno dei grandi classici della storia del cinema, affronta temi senza tempo come la giustizia, il pregiudizio e il coraggio morale attraverso gli occhi della giovane Scout Finch, offrendo un racconto che continua ancora oggi a emozionare e far riflettere.