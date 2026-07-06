Savona, 37enne muore dopo il ferimento in spiaggia: è caccia al responsabile

Non ce l’ha fatta il 37enne rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri durante un’aggressione avvenuta su una spiaggia di Savona. L’uomo è deceduto nella notte all’ospedale San Paolo, dove era stato trasportato in condizioni critiche e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Con il decesso della vittima, l’inchiesta cambia ora direzione: il presunto autore dell’aggressione è ricercato con l’accusa di omicidio. Secondo una prima ricostruzione, il ferimento sarebbe avvenuto al termine di una lite scoppiata sulla spiaggia.

Dopo l’episodio, il responsabile si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche e stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare il fuggitivo.

Gli investigatori stanno inoltre cercando di chiarire le cause che hanno portato al violento alterco e verificare l’eventuale presenza di testimoni o immagini di videosorveglianza che possano fornire indicazioni decisive per le indagini.