Rotary Club Senise–Sinnia, passaggio del martelletto: Pasquale Carluccio è il nuovo presidente

SENISE – Una serata all’insegna della continuità, dell’amicizia e dell’impegno verso la comunità ha caratterizzato la Cerimonia del Passaggio del Martelletto del Rotary Club Senise–Sinnia, svoltasi domenica 5 luglio presso l’Hotel Piccolo Paradiso, in località Agromonte.

L’evento, tra i momenti più significativi della vita rotariana, ha sancito il passaggio delle consegne tra la Past President Lucia Uccelli e il nuovo presidente Pasquale Carluccio, nel segno del rinnovamento e della continuità dei valori che da vent’anni contraddistinguono il Club.

Nel suo intervento, Lucia Uccelli ha ripercorso un anno ricco di iniziative e service di grande impatto sociale, ricordando progetti significativi come PeperonAut e Road to Your Job. Ha inoltre espresso profonda gratitudine ai Soci per la partecipazione e la collaborazione, consegnando attestati di riconoscimento e conferendo alcune onorificenze Paul Harris Fellow a testimonianza dell’impegno profuso a favore del Rotary e della comunità.

La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza del Past Governor Donato Donnoli, accompagnato dalla consorte Enrica, dell’Assistente del Governatore Eva Labriola, che ha portato il saluto del Governatore del Distretto Antonio Livio Tarentini, e del vice sindaco di Senise, Nicola Messuti, presente con la consorte, a conferma della vicinanza delle istituzioni civili e rotariane al Club. Hanno preso parte alla serata anche il Rotaract Club Senise–Sinnia e l’Inner Wheel Senise, a testimonianza dello spirito di famiglia che anima il mondo rotariano.

Il filo conduttore della serata è stato racchiuso nel messaggio: «Uniti nell’amicizia e nei valori rotariani, continuiamo a generare azioni destinate ad impattare durevolmente nelle nostre comunità e nel mondo», in sintonia con il motto del Presidente Internazionale 2026-2027, Olayinka Hakeem Babalola: «Il cambiamento è solo l’inizio. L’impatto è ciò che dura».

Ricevendo il martelletto e il collare del Club, il nuovo presidente Pasquale Carluccio ha sottolineato come ogni presidente erediti una storia fatta di responsabilità, fiducia e dedizione costruite nel tempo. Ha rivolto parole di sincera riconoscenza alla Past President Lucia Uccelli, al Consiglio Direttivo, alle autorità presenti e soprattutto ai Soci, definiti i veri protagonisti della vita del Club.

Particolarmente emozionante il momento dedicato alla sua famiglia, ai figli, alla madre, alla moglie Antonella e al suo padrino rotariano Filippo Gazzaneo, che, ha ricordato, gli ha trasmesso «l’essenza del Rotary a piccoli passi».

Carluccio ha poi richiamato i vent’anni di storia del Rotary Club Senise–Sinnia, rendendo omaggio ai Soci fondatori e a quanti non sono più presenti, utilizzando la metafora dell’albero: radici profonde che sostengono nuovi rami protesi verso il futuro.

Illustrando il programma del nuovo anno rotariano, il presidente ha indicato come punti cardine l’amicizia sincera, il rispetto reciproco, l’etica professionale, il servizio verso gli altri, il consenso come valore condiviso e il miglioramento continuo. Le attività saranno orientate alla promozione della salute, al sostegno dei giovani, alla tutela dell’ambiente, al rafforzamento della Rotary Foundation e all’organizzazione del Premio Internazionale Colonie Magna Grecia – Arialdo Tarsitano.

La serata si è conclusa con un’immagine simbolica destinata ad accompagnare il nuovo anno rotariano: quella degli ingranaggi che, pur diversi tra loro, si uniscono per mettere in movimento una ruota. È proprio dalla collaborazione, dall’amicizia e dal servizio condiviso che nasce la forza del Rotary. E quando la ruota prende vita, il Rotary continua a costruire il futuro.