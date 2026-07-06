DUE COMMERCIALISTI TARANTINI – LATORRE E AQUARO – NEI VERTICI DELLE FONDAZIONI NAZIONALI DELLA CATEGORIA

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto esprime due iscritti nei prestigiosi vertici delle due Fondazioni nazionali della categoria.

Si tratta del dott. Cosimo Damiano Latorre, eletto Vicepresidente del Consiglio di Gestione della Fondazione Nazionale Ricerca e del dott. Aldo Aquaro, eletto nel collegio dei revisori della Fondazione nazionale Formazione.

La loro elezione è motivo di grande orgoglio per tutto l’Ordine di Taranto. “Si tratta – afferma il presidente dell’ordine tarantino dott. Francesco Vizzarro – di uno dei risultati più importanti e prestigiosi ottenuti nell’ambito delle istituzioni nazionali negli ultimi anni.

Vi è stato un riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale al nostro Ordine, che ha assunto all’interno della categoria nazionale uno spessore politico di rilievo.

A nome mio personale, del Consiglio e di tutti gli iscritti esprimo ai nostri due Colleghi le più fervide congratulazioni.

La loro elezione rappresenta il riconoscimento della loro statura professionale e morale, ma anche dell’autorevole presenza dell’ordine tarantino nel panorama nazionale. Sono certo che le loro competenze porteranno ancora più lustro al nostro territorio”.

Latorre è stato Presidente dell’Ordine tarantino per 9 anni mentre Aquaro e’ stato Segretario uscente nello scorso Consiglio. Entrambi rivestendo le cariche all’interno dell’Ordine si sono distinti per spirito di servizio e vicinanza ai colleghi.