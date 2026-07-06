Alberto Vezzi debutta con “Ferite e Luce”: un viaggio musicale tra fragilità, speranza e rinascita

È disponibile da venerdì 3 luglio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Ferite e Luce”, il singolo che segna il debutto discografico di Alberto Vezzi. Il brano, prodotto da Iperi Recording Label e Dischi Volanti Edizioni, rappresenta il primo importante passo nel percorso artistico del cantautore.

Non una semplice canzone, ma un messaggio rivolto a chi ha attraversato momenti difficili. Alberto Vezzi sceglie infatti di raccontarsi attraverso la musica, trasformando esperienze personali, delusioni, ferite e periodi di smarrimento in un invito alla speranza e alla rinascita.

“Ferite e Luce” nasce dalla consapevolezza che ogni difficoltà può lasciare un segno, ma anche diventare occasione di crescita. Il brano parla di quella luce interiore che spesso viene nascosta dal dolore, dalle perdite e dalle ingiustizie della vita, ma che può tornare a brillare grazie alla forza di ricominciare.

Un ruolo fondamentale nella realizzazione del progetto è stato quello del produttore Lorenzo Iuracà, che ha accompagnato Alberto nel suo primo percorso discografico, valorizzandone sensibilità, parole ed emozioni.

Il singolo si rivolge a chi ha vissuto una sofferenza: un lutto, un tradimento, una delusione o un momento in cui sembrava impossibile andare avanti. La canzone non offre risposte semplici, ma porta con sé un messaggio chiaro: anche dalle ferite più profonde può nascere una nuova luce.

A 35 anni Alberto Vezzi sceglie di presentarsi al pubblico senza filtri, mettendo in musica il proprio vissuto e puntando sull’autenticità. Il suo obiettivo non è rincorrere necessariamente le mode del momento, ma creare un legame vero con chi ascolta, offrendo emozioni nelle quali potersi riconoscere.

Influenzato dal grande cantautorato italiano e da artisti come Marco Masini, Massimo Di Cataldo, Michele Zarrillo e Lucio Battisti, Alberto vuole costruire un cammino musicale basato su sincerità e sentimento, inserendosi nella nuova generazione di cantautori sostenuta da Iperi Recording Label.

Chi è Alberto Vezzi

Nato nell’hinterland milanese, Alberto è stato fin da bambino una persona timida e introversa, trovando però nella musica un rifugio e una forma di espressione. Dopo i primi passi mossi quasi per gioco cantando tra le mura di casa, decide a 34 anni di intraprendere un percorso di studio più approfondito per trasformare la sua grande passione in qualcosa di più concreto.

Negli anni partecipa a diversi concorsi musicali in Lombardia, Toscana e Marche, maturando esperienza e rafforzando il desiderio di raccontarsi attraverso le sue canzoni.

“Ferite e Luce” è quindi il primo capitolo di un viaggio artistico fatto di emozioni vere, fragilità e voglia di rinascere. Un debutto sincero che presenta Alberto Vezzi come una nuova voce del panorama cantautorale italiano.

https://open.spotify.com/intl-it/track/37PowRwBRCWvm01b73OT4Z