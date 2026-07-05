Lutto nel giornalismo lucano: addio a Renato Cantore, voce storica della Basilicata

Il mondo del giornalismo lucano piange la scomparsa di Renato Cantore. Si è spento all’età di 74 anni, dopo aver combattuto contro una malattia, lasciando un grande vuoto nel panorama dell’informazione e della cultura della Basilicata.

Giornalista, scrittore e storico volto della Rai, Cantore è stato caporedattore della TgR Basilicata e, nel corso della sua lunga carriera, ha saputo raccontare con professionalità, passione e profondo legame con le proprie radici la storia, le persone e l’identità della sua terra.

Con i suoi servizi, i suoi racconti e i suoi libri ha contribuito a far conoscere la Basilicata anche oltre i confini regionali, dando voce ai territori, alle comunità e alle storie spesso lontane dai grandi riflettori.

La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il giornalismo lucano e per tutti coloro che negli anni ne hanno apprezzato la serietà, l’eleganza e la capacità di raccontare i cambiamenti della società con uno sguardo sempre attento e umano.

Alla famiglia, ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene giungano le più sincere e sentite condoglianze da parte della redazione di Radio Senise Centrale, che si unisce al dolore per la perdita di una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunicazione e nella cultura della Basilicata.