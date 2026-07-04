Vieste, 35enne ucciso a colpi di fucile mentre viaggiava in scooter: aperta un’indagine

Un uomo di 35 anni, Antonello Scirpoli, è stato assassinato nella tarda serata di ieri a Vieste, in provincia di Foggia. La vittima, già conosciuta dalle forze dell’ordine, è stata raggiunta da diversi colpi di fucile mentre si trovava in sella al proprio scooter.

L’agguato è avvenuto in località Defensola, nella zona periferica della cittadina garganica, a poca distanza dall’abitazione del 35enne. Per Scirpoli non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

Tra le piste prese in considerazione dagli investigatori figura anche un possibile collegamento con gli ambienti della criminalità organizzata attiva nel Gargano. Gli accertamenti sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell’agguato.