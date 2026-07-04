Senise si racconta attraverso la sua estate: al via “RESTATE A SENISE 2026”

Le Associazioni, le Parrocchie e le realtà promotrici degli eventi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Senise, presentano la seconda edizione di “RESTATE A SENISE 2026”, il calendario estivo che accompagnerà la Città nei mesi estivi.

L’edizione 2026 racconterà, attraverso appuntamenti diversi tra loro, l’identità viva della nostra comunità: la memoria, la devozione, lo sport, la musica, la danza, la cultura, le tradizioni popolari, l’enogastronomia e la valorizzazione degli spazi cittadini.

Ogni evento rappresenta il contributo concreto di chi, durante l’anno, lavora con passione per custodire e animare Senise. Il calendario degli eventi estivi non è soltanto una successione di iniziative, ma il segno di una comunità che sceglie di incontrarsi, collaborare e rendere più bello il proprio paese.

“RESTATE A SENISE 2026” è rivolto ai cittadini, a chi torna per l’estate, ai visitatori e a tutti coloro che desiderano vivere Senise attraverso i suoi luoghi, le sue feste, le sue storie e le sue energie migliori.

Il calendario potrà essere soggetto ad aggiornamenti o modifiche organizzative, che saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del Comune e delle realtà promotrici.

Un ringraziamento sincero va a tutte le associazioni, alle parrocchie, agli enti, ai gruppi e agli operatori che hanno contribuito alla costruzione del programma.

Questa estate Senise non vuole solamente accogliere: desidera raccontarsi, ritrovarsi e rimettersi in movimento.

Invitiamo cittadini, visitatori e quanti portano Senise nel cuore a partecipare agli appuntamenti in programma e a condividere il calendario, perché ogni presenza, ogni passaparola e ogni gesto di partecipazione contribuiscono a rendere più viva la nostra estate e più forte la nostra comunità.

Buona estate senisese 2026 a tutti!