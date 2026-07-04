Senise inaugura il Museo Iconografico di San Rocco l’11 luglio 2026

L’11 luglio 2026 una giornata di fede, arte, cultura e solidarietà con autorità civili, religiose e delegazioni provenienti da tutta Italia

Con l’inaugurazione del Museo Iconografico di San Rocco, Senise si candida a diventare uno dei principali punti di riferimento italiani ed europei per la conservazione, lo studio e la valorizzazione dell’iconografia dedicata al Santo Pellegrino, custodendo un patrimonio artistico e devozionale destinato ad arricchirsi nel tempo grazie al contributo di artisti, studiosi, benefattori e comunità devote provenienti dall’Italia e dall’Europa.

Sabato 11 luglio 2026 la città di Senise vivrà una giornata di straordinario significato religioso, culturale e sociale con l’inaugurazione del Museo Iconografico di San Rocco, ospitato negli ambienti del Complesso Monumentale San Francesco.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Senise, dall’Associazione Europea Amici di San Rocco, dal Centro Studi Europeo su San Rocco “Maria Rosaria Donnaperna” e dal Gruppo UNITALSI di Senise, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e spirituale dedicato a San Rocco, figura universale di carità, pellegrinaggio, accoglienza e vicinanza agli ammalati.

La cerimonia inaugurale, in programma alle ore 11.00 tra Piazza Municipio e l’Auditorium del Complesso Monumentale San Francesco, vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni civili e religiose.

Saranno presenti:

– S.E. Mons. Domenico Sigalini, già Assistente Ecclesiastico Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, già Vescovo di Palestrina e attuale Assistente Nazionale dell’Associazione Europea Amici di San Rocco;

– Fratel Costantino De Bellis, Presidente Europeo dell’Associazione Amici di San Rocco;

– il Vice Prefetto di Potenza, Dott. Nicola Dragonetti;

– il Presidente Regionale dell’UNPLI Basilicata, Dott. Rocco Franciosa;

– il Sindaco di Senise, Dott.ssa Eleonora Castronuovo;

– il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Dott. Angelo Chiorazzo;

– sindaci, amministratori e rappresentanti delle istituzioni provenienti da numerosi territori italiani accomunati dalla devozione verso San Rocco.

Nel corso della cerimonia saranno presentate le ultime prestigiose acquisizioni del Museo, frutto della generosità di artisti e benefattori che hanno scelto di contribuire alla crescita di questo importante progetto culturale.

Entreranno ufficialmente a far parte della collezione museale:

– l’icona bizantina (25 × 50 cm) raffigurante San Rocco, realizzata e donata dalla Dott.ssa Franca Busicchio di Senise;

– l’opera in acrilico su tela (120 × 80 cm), raffigurante San Rocco nel territorio di Senise, realizzata e donata dalla Dott.ssa Anna Maria Polito;

– la replica della statua di San Rocco di Pisticci, donata dalla Sig.ra Camilla Iannuzziello;

– la replica della statua di San Rocco venerata a Senise, donata dalla Famiglia Marcone.

Le quattro nuove opere si aggiungono alla pregevole statua in bronzo di San Rocco, realizzata dal Maestro Paonessa e donata nell’aprile scorso dalla Famiglia Vitale, contribuendo ad arricchire una raccolta artistica che rende il Museo sempre più rappresentativo della devozione rocchiana.

Al termine della cerimonia gli ospiti prenderanno parte a un pranzo sociale, pensato come momento di fraternità e condivisione e dedicato in particolare agli ultimi, alle persone ammalate e ai numerosi pellegrini provenienti dalle comunità italiane devote a San Rocco.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, nel suggestivo chiostro del Complesso Monumentale San Francesco, sarà recitato il Santo Rosario dedicato a San Rocco. Seguirà la proclamazione della “Preghiera del Popolo di Senise a San Rocco e ai Santi, ai Servi di Dio e ai Buoni Pastori che hanno calpestato la terra di Senise”, composta dal Dott. Francesco Antonio Marcone, Direttore del Centro Studi Europeo su San Rocco “Maria Rosaria Donnaperna”.