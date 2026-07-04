Milano, accoltellamento nei pressi di San Siro: 55enne ricoverato in gravi condizioni, fermato un 22enne

Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da una coltellata nella mattinata di oggi in via Capecelatro, nel quartiere San Siro di Milano. L’aggressione si è verificata all’esterno di un bar intorno alle 7.30.

La vittima è stata colpita all’addome e soccorsa dal personale del 118, che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono considerate serie.

Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto in pochi minuti, hanno fermato un giovane di 22 anni ritenuto il presunto autore dell’aggressione.

Dai primi accertamenti emerge che i due, entrambi cittadini stranieri nati in Italia, non si conoscevano. Al momento il movente dell’episodio resta sconosciuto e gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella che il giovane possa soffrire di disturbi di natura psichiatrica. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze che hanno portato all’accoltellamento.