Honor porta in Italia il Magic V6, il pieghevole ultrasottile con IA e integrazione con l’ecosistema Apple

Honor amplia la propria offerta nel segmento degli smartphone pieghevoli annunciando l’arrivo in Italia del nuovo Magic V6, dispositivo di fascia premium progettato per coniugare design compatto, elevate prestazioni e funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Uno degli aspetti distintivi del nuovo modello è la piena interoperabilità con i dispositivi Apple. Grazie al sistema operativo MagicOS 10, sviluppato su Android 16 e arricchito dall’integrazione di Google Gemini, gli utenti possono sincronizzare le notifiche tra smartphone, iPhone e Mac, trasferire file in modo diretto e utilizzare il telefono come monitor secondario per i computer Apple attraverso la duplicazione wireless dello schermo.

Sul fronte del design, il Magic V6 si distingue per dimensioni particolarmente contenute: nella versione bianca misura appena 4 millimetri di spessore quando è aperto e 8,75 millimetri una volta chiuso, confermandosi tra i pieghevoli più sottili disponibili sul mercato.

L’autonomia è affidata a una batteria al silicio-carbonio da 6.660 mAh, una capacità che, secondo il produttore, rappresenta il riferimento più elevato tra gli smartphone pieghevoli distribuiti a livello globale. Il cuore del dispositivo è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 realizzato con processo produttivo a 3 nanometri, supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

La dotazione comprende un display esterno da 6,52 pollici e uno schermo flessibile interno da 7,95 pollici. Completano le caratteristiche le certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza ad acqua e polvere e una cerniera in acciaio progettata per sopportare fino a 500.000 aperture e chiusure.

Particolare attenzione è stata riservata anche al comparto fotografico Honor AI Falcon, composto da una fotocamera principale da 50 megapixel, un teleobiettivo periscopico da 64 megapixel con zoom ottico 3x e un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel. Per selfie e videochiamate sono disponibili due fotocamere frontali da 20 megapixel, una integrata nel display esterno e l’altra in quello interno.

Il nuovo Honor Magic V6 nella configurazione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna è già disponibile sul mercato italiano con un prezzo di listino di 2.299,90 euro.