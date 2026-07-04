Geolier conquista Napoli: sei concerti al Maradona nel 2027 già esauriti, oltre 300mila spettatori attesi

Dopo aver portato la sua musica sui principali palchi italiani nel corso di quest’anno, Geolier si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua carriera con un evento senza precedenti nella sua città.

I sei concerti in programma allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dal 9 al 15 giugno 2027, hanno già registrato il tutto esaurito.

Le date del progetto “Napoli è casa tua”, fissate per il 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno, hanno riscosso una risposta straordinaria da parte del pubblico. In meno di due giorni sono stati venduti circa 150mila biglietti, confermando il forte legame tra il rapper e i suoi fan.

L’iniziativa, annunciata durante l’ultima tappa del suo tour negli stadi, punta ad andare oltre il semplice spettacolo musicale. L’obiettivo è trasformare la permanenza dei visitatori in un’esperienza immersiva, permettendo ai tanti appassionati provenienti da tutta Italia di conoscere la città che ha ispirato il percorso artistico di Geolier.

Secondo le stime, saranno oltre 300mila le persone che raggiungeranno il capoluogo campano nei giorni degli eventi. Il progetto prevede un ricco calendario di iniziative, appuntamenti e attività diffuse sul territorio, con l’intento di valorizzare Napoli e offrire ai partecipanti un’esperienza che unisca musica, cultura e identità cittadina.

Nel frattempo, Geolier continua anche il suo percorso discografico: è in rotazione radiofonica il brano “1H”, estratto dall’album “Tutto è possibile”.