Democrazia Cristiana, svolta in Basilicata: l’ex sindaco di Policoro Nicola Lopatriello è il nuovo Commissario Regionale

POLICORO (MT) – Rilancio territoriale, radicamento dei valori storici del cattolicesimo democratico e risposte concrete alle criticità della regione. La Democrazia Cristiana affida la propria guida in Basilicata a Nicola Lopatriello, figura stimata e di grande esperienza amministrativa, già sindaco di Policoro, nominato ufficialmente Commissario Regionale del partito.

La nomina formale, giunta da Roma il 28 maggio, segna un momento di forte responsabilità per il futuro della DC lucana, raccogliendo il testimone ideale della linea politica tracciata per il territorio.

Con la guida di Lopatriello, lo storico partito si propone di riaffermare la propria centralità nel panorama politico lucano come forza moderata e concreta. L’obiettivo primario del nuovo Commissario Regionale sarà quello di costruire una rete territoriale solida, capace di ascoltare i cittadini e di affrontare le principali criticità della Basilicata – dallo sviluppo economico alle infrastrutture, fino al welfare – per rimettere al centro il bene comune.