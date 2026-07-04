Carburanti, aumentano i listini dopo la fine dello sconto sulle accise

Dopo la conclusione della riduzione delle accise, terminata nella giornata di ieri, i prezzi di benzina e gasolio registrano un nuovo rialzo su tutto il territorio nazionale. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano un incremento dei valori medi sia sulla rete ordinaria sia in autostrada.

Secondo le rilevazioni aggiornate a sabato 4 luglio 2026 dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit, il costo medio della benzina in modalità self service sulla rete stradale nazionale sale a 1,820 euro al litro, rispetto agli 1,803 euro registrati nella giornata precedente. In crescita anche il gasolio, che raggiunge una media di 1,899 euro al litro, contro gli 1,882 euro del giorno prima.

L’aumento interessa anche la rete autostradale. Per la benzina self service il prezzo medio passa da 1,894 a 1,907 euro al litro, mentre il diesel cresce da 1,968 a 1,978 euro al litro.

L’incremento dei listini arriva all’indomani della cessazione dello sconto fiscale sulle accise, con effetti immediati sui prezzi praticati ai distributori e un conseguente aggravio per gli automobilisti.