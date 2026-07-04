Assalto al bancomat a Bernalda: inseguimento nella notte tra carabinieri e malviventi. Bottino stimato intorno ai 90mila euro

BERNALDA (MT) – Notte movimentata a Bernalda dopo l’assalto allo sportello bancomat dell’agenzia Intesa Sanpaolo. Dopo il colpo è scattato un inseguimento ad alta velocità tra i carabinieri e l’auto utilizzata dai malviventi, una fuga durata diversi chilometri e terminata nel territorio di Altamura.

I militari della Compagnia dei Carabinieri di Pisticci, guidati dal capitano Antonio Belardo, sono intervenuti rapidamente in corso Umberto riuscendo a intercettare il mezzo della banda subito dopo l’azione. Da quel momento è iniziata una corsa verso Matera, con le pattuglie dell’Arma impegnate nel tentativo di bloccare i responsabili.

Dopo l’allarme lanciato anche dal Comando provinciale dei Carabinieri, diretto dal colonnello Giovanni Russo, è entrata in azione anche una pattuglia del Nucleo Radiomobile. A supporto delle ricerche è stato richiesto persino l’intervento di un elicottero decollato dal Nucleo di Bari.

La fuga si è conclusa nei pressi di Altamura, dove i malviventi, ormai inseguiti da vicino, avrebbero utilizzato i cosiddetti chiodi a tre punte, disseminandoli sulla carreggiata per bloccare i mezzi dei carabinieri e guadagnarsi la fuga.

La banda è riuscita momentaneamente a far perdere le proprie tracce, ma le indagini proseguono senza sosta per risalire all’identità dei componenti del gruppo.

Nella giornata successiva all’assalto, presso la filiale colpita, sono arrivati anche gli specialisti della scientifica insieme al capitano Belardo e al colonnello Russo per effettuare tutti i rilievi necessari.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma secondo le prime stime ammonterebbe a circa 90mila euro. Durante le operazioni i carabinieri hanno recuperato per strada banconote per un valore di circa 40mila euro, denaro che è stato riconsegnato al personale dell’istituto bancario.

Proseguono ora le attività investigative per individuare i responsabili di un colpo organizzato nei dettagli e che ha interessato anche altri territori durante la fuga.