Zucchero torna negli stadi italiani: al via da Udine il tour celebrativo di “Baila (Sexy Thing)”

Dopo il successo delle tappe internazionali, Zucchero “Sugar” Fornaciari riporta il suo spettacolo in Italia con “Baila (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight”, il tour che celebra il venticinquesimo anniversario di uno dei brani più iconici della sua carriera. La tournée prenderà il via il 4 luglio da Udine e attraverserà alcune delle principali città italiane prima di proseguire in Europa fino all’autunno.

Ad accompagnare l’artista sul palco ci sarà una formazione composta da musicisti di grande esperienza internazionale: Polo Jones, direttore musicale e bassista, Kat Dyson alle chitarre e ai cori, Peter Vettese all’Hammond, pianoforte e sintetizzatori, Mario Schilirò alle chitarre, Adriano Molinari e Yissy Garcia alla batteria e alle percussioni, Nicola Peruch alle tastiere, James Thompson, Lazaro Amauri Oviedo Dilout e Carlos Minoso alla sezione fiati, mentre Oma Jali e Keba Williams cureranno le armonie vocali.

Lo spettacolo promette di ripercorrere i momenti più significativi del repertorio di Zucchero, alternando i grandi classici ai brani che hanno segnato oltre quattro decenni di carriera. Al centro della scaletta ci sarà naturalmente “Baila (Sexy Thing)”, una delle canzoni più amate dal pubblico, simbolo del suo stile inconfondibile che fonde rock, blues, soul e sonorità mediterranee.

Le prime date italiane toccheranno Udine il 4 luglio, Bologna il 6 luglio, Pescara l’8 luglio, Perugia l’11 luglio, Messina il 14 luglio e Lucca il 16 luglio. Successivamente il tour proseguirà oltre i confini nazionali con una serie di concerti in Albania, Spagna, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia ed Estonia, confermando la dimensione internazionale dell’artista emiliano.

Per celebrare il venticinquesimo anniversario del celebre singolo è stata inoltre realizzata un’edizione limitata e numerata del vinile da 10 pollici “Baila (Sexy Thing)”, contenente quattro versioni rimasterizzate del brano, curate dall’ingegnere del suono Pino “Pinaxa” Pischetola. Un’edizione pensata per i collezionisti e per i fan che desiderano rivivere uno dei successi più rappresentativi della musica italiana degli ultimi decenni.