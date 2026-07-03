Wimbledon sorride all’Italia: Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini al terzo turno, ora tocca a Sinner

L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista sui prati di Wimbledon.

Dopo il passaggio del turno di Jannik Sinner, anche Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini conquistano l’accesso al terzo turno, confermando l’ottimo momento del tennis azzurro nel torneo londinese.

Tra i protagonisti di giornata spicca Matteo Berrettini, che ribadisce il suo speciale feeling con l’erba dell’All England Club, dove nel 2021 raggiunse la finale. Il romano supera il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 al termine di una sfida durata poco più di due ore.

Dopo aver ceduto il terzo set, Berrettini reagisce con autorità, ritrovando immediatamente ritmo e solidità per chiudere il match nel quarto parziale. Al prossimo turno affronterà il vincitore della sfida tra il ceco Jakub Mensik e il bulgaro Grigor Dimitrov.

Prosegue anche il brillante cammino di Flavio Cobolli. Il tennista romano supera l’australiano James Duckworth in quattro set (7-6, 3-6, 7-6, 6-1), al termine di un incontro combattuto soprattutto nei primi tre parziali. Dopo il difficile esordio contro Mariano Navone, Cobolli dimostra ancora una volta carattere e lucidità nei momenti decisivi, guadagnandosi un posto al terzo turno, dove lo attende il russo Karen Khachanov.

Grande prova di resistenza anche per Lorenzo Sonego, protagonista di una delle sfide più lunghe del torneo. Il torinese piega il canadese Gabriel Diallo dopo quasi quattro ore e mezza di gioco con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2. È la quarta volta che Sonego raggiunge il terzo turno a Wimbledon, confermando il suo ottimo rendimento sull’erba londinese. Nel prossimo incontro dovrà vedersela con lo statunitense Taylor Fritz, numero sette del ranking mondiale e semifinalista dello scorso anno.

Nel tabellone femminile sorride Jasmine Paolini, unica rappresentante italiana ancora in gara. La finalista della scorsa edizione supera la svizzera Viktorija Golubic con un convincente 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno, dove affronterà la greca Maria Sakkari.

Si ferma invece il percorso della giovane Tyra Grant. Dopo aver superato le qualificazioni e ottenuto quattro successi consecutivi tra preliminari e tabellone principale, la tennista azzurra si arrende alla ceca Marie Bouzkova in due set (7-5, 6-3). Nonostante l’eliminazione, Grant lascia Londra con segnali incoraggianti e un’importante esperienza maturata ai massimi livelli.

L’attenzione è ora tutta rivolta a Jannik Sinner. Il numero uno del mondo tornerà in campo venerdì contro lo statunitense Jenson Brooksby, attuale numero 81 del ranking ATP.

L’altoatesino giocherà sul Campo n.1 nel secondo incontro di giornata e cercherà di proseguire la sua corsa verso le fasi decisive del torneo. Restano osservate speciali anche le sue condizioni fisiche, dopo il lieve malessere accusato nelle scorse settimane al Roland Garros, senza che ciò abbia però compromesso il suo rendimento.

Fuori dal campo continua intanto a far discutere la vicenda che ha coinvolto l’americano Learner Tien.

Dopo il malore accusato durante il match contro Marton Fucsovics e il successivo trasferimento in ospedale per accertamenti, il giovane statunitense ha sorpreso tutti scegliendo, una volta dimesso, un pasto decisamente lontano dai tradizionali regimi alimentari degli sportivi: hamburger, pollo fritto e salse hanno preso il posto della classica dieta post-gara, diventando rapidamente uno degli episodi più curiosi di questa edizione dei Championships.