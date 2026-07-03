Val Sarmento, Anas cambia il piano: da mercoledì semaforo nella galleria. La protesta dei sindaci ottiene un primo risultato
VAL SARMENTO – Arriva una svolta per la viabilità lungo la direttrice che collega la Val Sarmento. L’Anas ha ufficializzato che, a partire da mercoledì, sarà attivato un impianto semaforico per consentire il transito a senso unico alternato nella galleria interessata dai lavori di manutenzione.
Una decisione che rappresenta un primo risultato concreto dopo la protesta pacifica promossa dai sindaci del territorio, che nei giorni scorsi avevano chiesto con forza una soluzione capace di conciliare l’esigenza di eseguire gli interventi con quella di garantire la mobilità di cittadini, lavoratori, e imprese.
Le limitazioni imposte dal cantiere avevano infatti provocato pesanti disagi, costringendo molti automobilisti a lunghi percorsi alternativi per raggiungere i comuni della valle. Da qui la richiesta degli amministratori locali di rivedere le modalità di gestione del traffico, evitando l’isolamento del territorio.
L’attivazione del senso unico alternato regolato da semaforo consentirà di proseguire gli interventi senza interrompere completamente la circolazione, alleggerendo i disagi per gli utenti della strada.
«La sicurezza delle infrastrutture resta una priorità – hanno più volte ribadito i sindaci – ma è altrettanto importante tutelare il diritto alla mobilità delle comunità locali, già penalizzate dalla carenza di collegamenti alternativi».
La decisione dell’Anas viene accolta con favore dagli amministratori, che vedono nel provvedimento il frutto del dialogo istituzionale e della mobilitazione portata avanti in questi giorni. Resta ora alta l’attenzione sui tempi di esecuzione dei lavori, con l’auspicio che il cantiere possa concludersi nei termini previsti, restituendo al territorio una viabilità pienamente efficiente.