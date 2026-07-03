Tragico schianto nella notte a Milano: muore motociclista di 23 anni

Drammatico incidente stradale nella notte a Milano, dove una giovane di 23 anni ha perso la vita dopo un violento impatto tra la motocicletta che stava guidando e un fuoristrada. Lo scontro si è verificato intorno alle 2.30 in via Papiniano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla ragazza, trasportandola d’urgenza al Policlinico. Nonostante i tentativi dei medici, la 23enne è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, ai quali è affidato il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Secondo i primi accertamenti, all’incrocio regolato da un semaforo in modalità lampeggiante, la motocicletta non avrebbe rispettato la precedenza, entrando in collisione con il fuoristrada, che procedeva a velocità sostenuta. Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente dopo l’impatto ed è stato sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito negativo.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali responsabilità.