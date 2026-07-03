Solidarietà e cuore: la Protezione Civile di Senise al fianco dei randagi, il grazie dell’associazione

L’associazione “I Randagi di Senise” desidera rivolgere un sentito ringraziamento ai volontari della Protezione Civile di Senise per il prezioso supporto e la costante disponibilità dimostrati nei confronti degli animali ospitati dalla struttura.

In un periodo in cui ogni gesto di solidarietà assume un valore ancora più importante, la consegna dell’acqua destinata ai nostri amici a quattro zampe ha rappresentato un aiuto concreto e indispensabile. Un intervento semplice ma fondamentale, che testimonia il grande senso civico, lo spirito di servizio e l’attenzione verso il territorio che da sempre contraddistinguono la Protezione Civile.

La collaborazione tra realtà di volontariato dimostra come, unendo le forze, sia possibile garantire benessere e assistenza a chi ne ha più bisogno, compresi gli animali più fragili e indifesi.

Per esprimere simbolicamente la propria riconoscenza, l’associazione “I Randagi di Senise” desidera dedicare questo ringraziamento a tutti i volontari della Protezione Civile e lanciare un invito speciale: aprire il proprio cuore all’adozione di uno dei cuccioli ospitati dall’associazione. Ogni adozione rappresenta una nuova possibilità di vita per un cane e l’inizio di un legame fatto di affetto, fiducia e compagnia.

Un grazie sincero a tutti i volontari della Protezione Civile di Senise per l’impegno quotidiano, la sensibilità e la generosità con cui continuano a essere un punto di riferimento per la comunità.

Il vostro aiuto è un esempio concreto di come la solidarietà possa fare davvero la differenza.

Associazione “I Randagi di Senise”