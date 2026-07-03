Senise ritrova un tesoro d’arte e devozione: restaurata la Madonna del Carmine -FOTO

SENISE – Un pezzo importante della storia religiosa e artistica della comunità senisese è tornato finalmente al suo splendore. Dopo un accurato intervento di restauro durato diversi mesi, è stata riconsegnata alla comunità di Senise la preziosa tela raffigurante la Madonna del Carmine, un’opera che custodisce secoli di fede, tradizione e memoria collettiva.

Secondo gli studi effettuati, la tela risalirebbe ai primi anni del Seicento, rappresentando dunque una testimonianza artistica di grande valore storico. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla cornice, che dopo l’intervento conservativo ha recuperato la sua originaria bellezza: gli elementi stilistici farebbero risalire la sua realizzazione alla seconda metà del Settecento.

Il restauro ha permesso di riportare alla luce colori, dettagli e particolari che il tempo aveva lentamente nascosto, restituendo all’opera la sua forza espressiva e il suo significato spirituale. Un lavoro delicato, finalizzato non solo al recupero estetico, ma soprattutto alla tutela e alla conservazione di un bene appartenente alla storia della comunità.

L’intervento è stato realizzato dopo le necessarie autorizzazioni concesse dal Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro, Mons. Vincenzo Orofino, dalla Commissione Diocesana per i Beni Culturali e dalla Soprintendenza competente, a conferma dell’importanza artistica e culturale dell’opera.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Etruria di Matera, guidata dal restauratore Pino Schiavone, che ha curato le diverse fasi del recupero rispettando l’identità storica del dipinto.

La restituzione della Madonna del Carmine rappresenta per Senise non soltanto il ritorno di un’opera restaurata, ma anche la riconsegna di un patrimonio condiviso, simbolo di devozione e legame profondo tra arte, fede e territorio.

Un’immagine che, dopo secoli di storia e dopo un paziente lavoro di recupero, torna nuovamente ad accompagnare la vita spirituale della comunità senisese.