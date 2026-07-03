Papa Leone XIV agli Stati Uniti: “La vera grandezza di una nazione si misura dalla tutela della vita e della dignità umana”

Un messaggio di forte valore civile e spirituale, incentrato sulla difesa della vita, della libertà e dell’unità nazionale. In occasione della consegna della Liberty Medal, Papa Leone XIV ha rivolto un videomessaggio da Città del Vaticano ai partecipanti alla cerimonia organizzata a Philadelphia dal National Constitution Center, alla vigilia delle celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti.

Nel suo intervento, pronunciato in inglese, il Pontefice ha sottolineato che la credibilità morale di una nazione si riconosce dalla capacità di tutelare ogni persona, con particolare attenzione ai più fragili. “La grandezza morale di un Paese – ha affermato – si manifesta nella volontà di sostenere, proteggere e valorizzare ogni vita umana, soprattutto quella delle persone più vulnerabili o di chi rischia di essere emarginato”.

La Liberty Medal è stata conferita al Santo Padre quale riconoscimento per il suo impegno a favore della libertà religiosa, della libertà di coscienza e della promozione dei diritti fondamentali. Nel corso degli anni il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a personalità di rilievo internazionale come Nelson Mandela e Michail Gorbaciov.

Richiamando il significato storico della Dichiarazione d’Indipendenza del 4 luglio 1776, Leone XIV ha ricordato come i principi di uguaglianza e dei diritti inalienabili abbiano rappresentato il fondamento della nascita degli Stati Uniti. Secondo il Pontefice, tali valori trovano la loro radice più profonda nella concezione biblica dell’essere umano, creato a immagine e somiglianza di Dio, dalla quale deriva la dignità inviolabile di ogni persona.

Il Papa ha quindi espresso l’auspicio che gli ideali che hanno ispirato i Padri fondatori continuino a orientare il cammino della nazione americana, favorendo unità, giustizia e pace. “Come figlio di questa grande nazione – ha dichiarato – invoco la benedizione di Dio sul futuro dell’America, affinché i principi che ne hanno segnato la nascita possano continuare a guidarne il cammino”.

Nel suo discorso Leone XIV ha affrontato anche il tema della tutela della vita, definendolo il primo e fondamentale diritto dell’uomo. Ha invitato le istituzioni a promuovere una cultura del rispetto della persona in ogni fase dell’esistenza, auspicando che le leggi siano ispirate alla difesa della dignità umana dal concepimento fino alla morte naturale.

Ampio spazio è stato dedicato anche al valore autentico della libertà. Per il Pontefice essa non coincide con la semplice possibilità di fare ciò che si desidera, ma nasce dalla ricerca della verità e dalla capacità di scegliere il bene, anche quando questo comporta sacrificio e responsabilità.

Leone XIV ha inoltre evidenziato il ruolo centrale della libertà religiosa, definendola uno dei pilastri della società americana. Secondo il Papa, la possibilità di professare liberamente la propria fede e di vivere secondo coscienza rappresenta un elemento essenziale per costruire una convivenza fondata sul dialogo, sul rispetto reciproco e sulla collaborazione tra culture e confessioni religiose.

Guardando alle sfide del presente, il Pontefice ha ribadito che il futuro di una nazione dipende dalla sua capacità di restare unita attorno a valori condivisi e non a interessi temporanei. L’anniversario della fondazione degli Stati Uniti, ha concluso, rappresenta un’occasione per rinnovare l’impegno verso i principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace che hanno segnato la storia del Paese.

Il messaggio si è chiuso con un’invocazione affinché Dio continui a guidare il popolo americano verso un futuro di concordia, giustizia e prosperità, nel rispetto della dignità di ogni essere umano.