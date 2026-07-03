On line la nuova piattaforma digitale ‘Terzo Spazio’ ideata dai Csv di Basilicata e Puglia

Si accorciano anche in Basilicata le distanze tra cittadini, volontari ed Enti del Terzo Settore: merito del nuovo portale “Terzo Spazio” nato dalla sinergia tra i Centri di Servizio al Volontariato (Csv) di Puglia e Basilicata. La piattaforma, presentata ufficialmente a Bari, nella sede della Regione Puglia, si configura come una bacheca digitale in cui le associazioni possono pubblicare annunci, raccontare le proprie attività e intercettare aspiranti volontarie e volontari; allo stesso tempo, cittadini, giovani, studenti, lavoratori e persone interessate a mettersi a disposizione possono consultare le opportunità presenti sul territorio e scegliere l’esperienza più vicina ai propri interessi, alle proprie competenze e alla propria disponibilità di tempo. “E’ uno strumento concreto per rendere il volontariato più accessibile, più visibile e più vicino alle nuove generazioni- spiega Gianleo Iosca, direttore del Csv Basilicata- ‘Terzo Spazio’ è capace di parlare alle persone attivando connessioni concrete tra bisogni delle comunità e desiderio di partecipazione”. Il portale assume un valore strategico anche per il territorio lucano, dove il tema del ricambio generazionale, della partecipazione giovanile e della ricerca di nuovi volontari è sempre più centrale. ‘Terzo Spazio’ consente di superare la frammentazione delle informazioni, offrendo un luogo unico in cui domanda e offerta di volontariato possono incontrarsi in modo ordinato, visibile e continuativo. Il progetto, realizzato in collaborazione con i Csv pugliesi rafforza inoltre una dimensione interregionale di lavoro condiviso, mettendo in rete esperienze, competenze e strumenti comuni al servizio delle comunità locali. Sul portale saranno, inoltre, consultabili le esperienze di volontariato raccontate dai protagonisti in prima persona. “ Il mio invito va agli Enti del Terzo Settore lucani a utilizzare il portale, pubblicare le proprie opportunità e contribuire a renderlo uno strumento sempre più ricco, vivo e rappresentativo dei bisogni e delle energie presenti nei territori- conclude Iosca- allo stesso tempo, l’invito è rivolto a tutti i cittadini che desiderano avvicinarsi al volontariato: ‘Terzo Spazio’ può essere il punto di partenza per conoscere associazioni, scoprire attività, scegliere un’esperienza e diventare parte attiva di una comunità solidale”.