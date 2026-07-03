Lauria, Nicolò Di Lascio nuovo segretario cittadino di Azione: “Dialogo, territorio e partecipazione al centro del nostro impegno”

LAURIA (PZ) – Una nuova fase politica si apre per Azione Lauria. Nicolò Di Lascio è stato eletto nuovo segretario cittadino del partito e, a poche ore dalla sua nomina, ha voluto condividere il percorso che intende portare avanti: continuità con quanto costruito fino ad oggi, vicinanza alla comunità e un rapporto sempre più diretto tra politica, amministrazione e cittadini.

Per Di Lascio si tratta di un incarico accolto con entusiasmo ma anche con un forte senso di responsabilità. Il neo segretario raccoglie il testimone di una realtà politica che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza sul territorio, diventando un punto di riferimento per numerosi iscritti e sostenitori.

“Assumo questo ruolo con grande orgoglio – ha dichiarato Di Lascio – consapevole di rappresentare una comunità politica cresciuta grazie all’impegno di tante persone, alla qualità della sua classe dirigente e alla capacità di costruire un dialogo concreto con il territorio”.

Un passaggio importante è stato dedicato a Lucia Guerriero, che ha guidato il percorso precedente del partito cittadino e che oggi ricopre il ruolo di consigliera comunale e assessora. Di Lascio ha espresso gratitudine per il lavoro svolto, sottolineando come il suo percorso rappresenti il risultato di un impegno politico costante e riconosciuto.

“Ringrazio Lucia Guerriero per quanto fatto – ha evidenziato – e ringrazio tutti gli iscritti e i dirigenti che hanno voluto accordarmi la loro fiducia. Il mio impegno sarà quello di lavorare con serietà, ascolto e disponibilità”.

Tra gli obiettivi della nuova segreteria ci sarà anche quello di rafforzare il sostegno all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Rossino. Di Lascio ha ribadito la fiducia nel progetto amministrativo avviato, evidenziando la volontà di contribuire in maniera costruttiva alla crescita della comunità.

“Azione continuerà a sostenere l’amministrazione e il sindaco Rossino, una persona che considero equilibrata e competente, sia dal punto di vista umano che politico. I cittadini hanno riconosciuto il valore di questo progetto e noi continueremo a lavorare con responsabilità”.

Lo sguardo del nuovo segretario è rivolto anche ai prossimi mesi, con l’obiettivo di aprire una stagione fatta di maggiore partecipazione: nuovi tesseramenti, incontri pubblici e momenti di confronto nei diversi luoghi della città.

L’obiettivo è costruire una presenza politica sempre più vicina alle persone, capace di ascoltare problemi, raccogliere idee e trasformare le esigenze del territorio in proposte concrete.

Con l’elezione di Nicolò Di Lascio, Azione Lauria punta quindi a rafforzare il proprio cammino, mantenendo al centro valori come confronto, responsabilità amministrativa e partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.