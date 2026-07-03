Incendio nello stabilimento Lazzaroni nel Teramano: in fiamme un maxi deposito, vigili del fuoco al lavoro

Un vasto incendio è scoppiato nella notte all’interno dello stabilimento dolciario Lazzaroni, in località Piane Vomano, nel territorio comunale di Colledara, in provincia di Teramo. L’allarme è scattato intorno alle 3:40, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno di uno dei magazzini dell’azienda.

Il rogo ha coinvolto un’area di circa 4.000 metri quadrati di un deposito che occupa complessivamente una superficie di circa 15.000 metri quadrati, rendendo particolarmente impegnative le operazioni di contenimento.

Sul luogo dell’emergenza sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Teramo e del Distaccamento di Nereto. Complessivamente sono impegnati venti operatori, supportati da sette mezzi antincendio e tre autobotti. Per assicurare un costante approvvigionamento idrico è stata inoltre inviata un’autobotte chilolitrica dal Comando dei vigili del fuoco dell’Aquila.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco insieme al funzionario di servizio. L’intervento si presenta particolarmente complesso a causa dell’estensione dell’incendio e della quantità di materiali presenti nel deposito.

L’incendio ha generato un’imponente colonna di fumo nero, ben visibile anche a grande distanza, che ha raggiunto la vicina autostrada A24 Teramo-Roma, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione veicolare.

I vigili del fuoco stanno proseguendo senza sosta le attività per circoscrivere le fiamme, evitare ulteriori propagazioni e mettere in sicurezza l’intera struttura. Al momento non risultano informazioni su eventuali feriti, mentre restano in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno originato il rogo. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione dell’emergenza.