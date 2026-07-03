Hamilton esulta dopo la pole nella Sprint di Silverstone: “Non me l’aspettavo, è una sensazione incredibile”

Lewis Hamilton ritrova il sorriso davanti al pubblico di casa. Il sette volte campione del mondo ha conquistato la pole position nelle qualifiche della Sprint Race di Silverstone, regalando una grande soddisfazione ai tifosi britannici e alla Ferrari.

Al termine della sessione, il pilota inglese ha espresso tutta la propria emozione, ammettendo di non immaginare un risultato così prestigioso. “Sono felicissimo, conquistare la pole qui è qualcosa di speciale. Sinceramente non pensavo di poter lottare per il primo posto, è una sorpresa bellissima”, ha dichiarato Hamilton, accolto dall’entusiasmo del pubblico presente sugli spalti.

Il britannico ha poi ricordato quanto sia significativo tornare nelle posizioni di vertice sul circuito di casa, sottolineando come fosse passato diverso tempo dall’ultima partenza dalla prima fila a Silverstone, teatro di alcuni dei momenti più importanti della sua carriera.

Hamilton ha inoltre elogiato il lavoro svolto dalla Ferrari, evidenziando i continui progressi della monoposto. “La vettura si è comportata molto bene per tutta la giornata. Stiamo continuando a migliorare passo dopo passo e ogni fine settimana riusciamo a fare un piccolo salto in avanti. Tutto il team sta lavorando con grande impegno e questo risultato è il giusto riconoscimento per gli sforzi di tutti”, ha concluso il pilota inglese.

La pole nella Sprint rappresenta un’iniezione di fiducia per Hamilton e per la Ferrari in vista del prosieguo del weekend di Silverstone, con l’obiettivo di trasformare l’ottima prestazione in qualifica in un risultato di prestigio anche in gara.