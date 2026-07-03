Congresso nazionale Uil a Padova: Primi commenti da delegazione lucana

“Una relazione forte, concreta e appassionata”: è il commento di Vincenzo Tortorelli, segretario regionale Uil Basilicata, alla relazione del segretario generale PierPaolo Bombardieri al XIX Congresso nazionale della Uil, all’insegna dello slogan “Lavoro futuro, impegno presente. Innovazione, persone e diritti nell’era dell’Ia”. Tortorelli guida la delegazione della Uil lucana composta da una cinquantina tra delegati e dirigenti.

“Bombardieri -aggiunge Tortorelli – ha parlato con la credibilità di chi rappresenta il mondo del lavoro con competenza, serietà e coerenza. E il riconoscimento ricevuto davanti al Presidente del Consiglio Meloni e a tutta la platea delle delegate e dei delegati al Congresso Nazionale della UIL conferma il rispetto che si conquista ogni giorno sul campo, con il lavoro e con le idee. In particolare – aggiunge Tortorelli – ci sono almeno quattro aspetti più rilevanti affrontati nella relazione che hanno ricadute importanti anche sul mondo del lavoro della nostra regione: Salari e fisco, un primo passo che non basta; La svolta sulla sicurezza: appalti e controlli; La sfida dell’Intelligenza Artificiale: governare, non frenare; Politica industriale e democrazia sindacale. Bombardieri ha riconosciuto lo sforzo del Governo nel recepire le pressioni sindacali degli ultimi mesi, concentrando i fondi disponibili sulla riduzione del cuneo fiscale e sulla difesa dei redditi più bassi. Le distanze restano tuttavia nette su scadenze e coperture: la Uil esige che la detassazione dei rinnovi contrattuali sia confermata e prorogata per il biennio 2027-2028, e propone di introdurre sanzioni per le aziende e i settori che bloccano i rinnovi per fare cassa sulla pelle dei lavoratori. La sicurezza sul lavoro è stata posta al centro dell’agenda congressuale come un’emergenza nazionale e internazionale. Pur registrando l’aumento degli ispettori e dei fondi ottenuto con la trattativa, il nostro segretario ha denunciato l’insufficienza delle attuali tutele. Ma il vero pilastro del “lavoro del futuro” delineato a Padova riguarda la transizione tecnologica. La Uil dal Congresso ha annunciato l’invio alle controparti e a Palazzo Chigi di un documento programmatico dettagliato sull’Intelligenza Artificiale, articolato in punti fermi come il controllo umano effettivo sugli algoritmi, il diritto soggettivo alla formazione continua in orario lavorativo e la modifica delle norme sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo legati alla digitalizzazione. Inoltre, serve una grande strategia europea di reindustrializzazione, unita a un patto con le imprese italiane: un abbattimento delle tasse per 10 anni per le aziende che scelgono di fondersi e internazionalizzarsi per crescere, rifiutando la logica di competere al ribasso sul costo del lavoro. Infine, sul piano interno, Bombardieri ha dettato le regole della democrazia sindacale: ha aperto alla discussione sull’applicazione erga omnes dei contratti e sull’attuazione dell’articolo 39 della Costituzione, proponendo un election day nazionale per il voto delle Rsu.

La nostra UIL – continua Tortorelli – ha dimostrato ancora una volta di essere protagonista del dibattito economico e sociale del Paese, con una linea autonoma, credibile e sempre dalla parte delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati e dei giovani. Come delegazione lucana possiamo essere orgogliosi di rappresentare la nostra comunità in un appuntamento così importante. Lo facciamo portando con noi il lavoro svolto ogni giorno nei territori, l’esperienza di On The Way 131, le battaglie per il lavoro, la sanità, i servizi, la sicurezza e il futuro della Basilicata”.