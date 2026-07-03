Cécile McLorin Salvant protagonista alla Casa del Jazz: la regina del jazz contemporaneo in concerto a Roma

La straordinaria voce di Cécile McLorin Salvant sarà protagonista il 5 luglio alla Casa del Jazz di Roma, dove salirà sul palco nell’ambito di Summertime, la rassegna estiva organizzata dalla Fondazione Musica per Roma. L’artista statunitense, considerata una delle interpreti più autorevoli e innovative del jazz contemporaneo, offrirà al pubblico un viaggio musicale capace di attraversare epoche, culture e linguaggi sonori.

Nata a Miami da padre haitiano e madre francese, Salvant è apprezzata a livello internazionale per la sua eccezionale estensione vocale, la raffinatezza tecnica e la straordinaria capacità di trasformare ogni brano in un racconto intenso e coinvolgente. Cantante, compositrice e artista visiva, ha costruito uno stile personale che fonde tradizione e sperimentazione, spaziando con naturalezza tra jazz, blues, musica barocca, folk, teatro musicale e vaudeville.

Uno dei tratti distintivi del suo repertorio è la riscoperta di composizioni poco conosciute o dimenticate, che l’artista reinterpreta con sensibilità contemporanea, valorizzandone le sfumature narrative, l’ironia e la profondità emotiva.

Nel concerto romano presenterà anche i brani del suo più recente lavoro discografico, “Oh Snap”, pubblicato lo scorso settembre. L’album raccoglie dodici composizioni originali, alle quali si aggiunge una personale reinterpretazione ispirata a un verso del celebre brano “Brick House” dei Commodores, offrendo un ritratto autentico delle molteplici influenze musicali che caratterizzano il suo percorso artistico.

Ad accompagnare Cécile McLorin Salvant sul palco ci saranno tre musicisti di assoluto livello: Sullivan Fortner al pianoforte e alle tastiere, Yasushi Nakamura al contrabbasso e Kyle Poole alla batteria. Un quartetto di grande prestigio che promette di regalare al pubblico romano una serata all’insegna del jazz più raffinato e della continua ricerca musicale.