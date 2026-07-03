BASILICATA | Mercato delle seconde case: +14,8% negli ultimi 5 anni. Policoro e Maratea regine del lusso

Anche dopo il boom post-pandemico, il mercato delle seconde case continua a correre: +15,5% in 5 anni. Basilicata dodicesima in classifica, con una crescita del +14,8% dal 2022. Policoro la più cara (1.803€/mq) seguita da Maratea (1.788 €/mq) e Metaponto (1.565 €/mq).

Prezzi località di mare: dal 2022 al 2026 la regione con la crescita maggiore è la Campania (+22%), seguita da Toscana (+18,2%), Marche e Liguria (+18,1%). La Basilicata chiude la classifica, posizionandosi al dodicesimo posto per crescita con +14,8%.

(+22%), seguita da (+18,2%), e (+18,1%). La chiude la classifica, posizionandosi al dodicesimo posto per crescita con Sul fronte prezzi, a livello regionale Policoro la più cara (1.803 €/mq) seguita da Maratea (1.788 €/mq) e Metaponto (1.565 €/mq).

la più cara (1.803 €/mq) seguita da (1.788 €/mq) e (1.565 €/mq). A livello nazionale, solo nel I semestre 2026, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i prezzi sono aumentati del 5,6%, con punte a Sorrento (+11,7%), Castelsardo (9,4%) e Viareggio (+8,9%).

(+11,7%), (9,4%) e (+8,9%). Tra le località marittime più costose Portofino (23.233 €/mq e punte fino 31.500 €/mq), Capri (16.725 €/mq e valori massimi fino a 32.550 €/mq) e Forte dei Marmi (11.925 €/mq e valori massimi che sfiorano i 22.100 €/mq).

Milano, 3 luglio 2026 – Il sogno di una casa al mare non passa mai di moda. Anzi, continua a crescere anche dopo la corsa post-pandemica, spingendo al rialzo i valori degli immobili residenziali nelle principali località marittime italiane. Negli ultimi cinque anni i prezzi di immobili residenziali nelle principali località marittime sono cresciuti in media del 15,5%. Una tendenza che si conferma anche nel periodo più recente: nel primo semestre 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, i valori medi nei comuni marittimi sono saliti del 5,6%. A trainare il mercato sono soprattutto le destinazioni più iconiche ed esclusive, prima su tutte Portofino dove i valori medi raggiungono i 23.233 €/mq e possono arrivare fino a 31.500 €/mq. Anche in Basilicata i prezzi crescono in tutte le località di mare (+14,9% negli ultimi 5 anni): a guidare la classifica Policoro (1.803 €/mq) seguita da Maratea (1.788 €/mq) e Metaponto (1.565 €/mq).

Questo ciò che emerge dallo studio di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, che ha analizzato 134 tra le località costiere italiane più amate dai turisti, di cui 3 in Basilicata. A livello regionale la Basilicata è ultima in classifica per crescita, nonostante un aumento dei prezzi del 14,8% negli ultimi 5 anni. La crescita maggiore si registra invece in Campania (+22% negli ultimi 5 anni). Seguono la Toscana (+18,2%) e, a parimerito, da Marche e Liguria (+18,1%).

Basilicata, seconde case al mare: prezzi in crescita tra Policoro, Maratea e Metaponto

Dalle spiagge ioniche di Policoro al fascino panoramico di Maratea, fino alle atmosfere rilassate di Metaponto, la Basilicata continua ad attrarre chi cerca una seconda casa al mare in un contesto autentico e ancora accessibile. Anche in Basilicata i prezzi crescono in tutte le località analizzate, con Metaponto che registra l’aumento più marcato nell’ultimo anno, pari al 6,1%. Sul fronte prezzi, a guidare la classifica è Policoro, con 1.803 €/mq, seguita da Maratea, con 1.788 €/mq, e da Metaponto, con 1.565 €/mq, che chiude la classifica confermandosi la soluzione più accessibile.

La Top 10 località dove crescono di più i prezzi della casa al mare a livello nazionale

Dalle coste liguri alle isole campane, passando per Toscana ed Emilia-Romagna, il desiderio di una casa al mare continua a ridisegnare la mappa delle località più ambite. Secondo l’analisi di Abitare Co., nella Top 10 dei comuni costieri con la crescita più significativa nei prezzi tra il 2022 e il 2026 si collocano al primo posto la ligure Arma di Taggia, Lido degli Estensi in Emilia-Romagna e Follonica in Toscana, tutte con un incremento del 27%. Sul podio anche due icone della Campania, Ravello (+26,9%) e Capri (+26,4%), seguite da Santa Margherita Ligure (+26%) e la vicina Rapallo (+25%), mete liguri sempre più amate da chi cerca mare e mondanità. Completano la classifica Positano (+24,9%), Ischia (+23,2%) e, a pari merito, Portovenere, Bellaria e Tirrenia (+21,6%). Chiudono la Top 10 Sorrento e Chiavari, rispettivamente con +20,5% e +20,2%.

Tra le mete più esclusive si confermano Portofino, Capri e Forte dei Marmi

A guidare la classifica dei prezzi più elevati per l’acquisto di abitazioni nuove o ristrutturate sono, come sempre, le località più iconiche e desiderate dal mercato nazionale e internazionale. In cima si conferma Portofino, dove nel primo semestre 2026 i valori medi raggiungono i 23.233 euro/mq e le abitazioni più ricercate possono arrivare fino a 31.500 euro/mq. Seguono Capri e Anacapri, con prezzi medi rispettivamente pari a 16.725 euro/mq e 12.238 euro/mq, e punte che, per gli immobili vista mare, toccano i 32.500 euro/mq e 23.600 euro/mq. Fuori dal podio, ma sempre tra le mete più esclusive, si posizionano Forte dei Marmi, con 11.925 euro/mq e valori massimi fino a 22.100 euro/mq, Porto Cervo, con 11.575 euro/mq e picchi di 19.000 euro/mq, e Santa Margherita Ligure, con 11.425 euro/mq e massimi di 19.950 euro/mq. Completano la classifica Porto Rotondo (8.900 €/mq), Alassio (8.663 €/mq), Portovenere (8.613 €/mq) e Sanremo (8.540 €/mq).

Mete da sogno con prezzi accessibili, anche sotto i 3.000 euro/mq

Il sogno di una casa al mare, però, non passa solo dalle destinazioni più esclusive. In Italia esistono ancora località dal grande fascino dove è possibile acquistare sotto i 3.000 euro al metro quadro, senza rinunciare alla bellezza delle spiagge, ai paesaggi iconici e a un ritmo di vita più lento. È il caso di Pantelleria, dove i valori medi si attestano a 2.850 €/mq, ma anche di Gallipoli, con 2.688 €/mq, San Vito Lo Capo, con 2.375 €/mq, e Lampedusa, dove una casa costa in media 2.150 €/mq, oltre alle già citate mete Lucane, dove i prezzi non superano i 2.000 €/mq.

CRESCITA PREZZI NELLE REGIONI NEL PERIODO 2022 – 2026

Regione Var.% a 5 anni Campania 22,0 Toscana 18,2 Marche 18,1 Liguria 18,1 Emilia-Romagna 17,9 Lazio 17,0 Abruzzo 15,8 Veneto 15,7 Puglia 15,5 Sardegna 15,5 Sicilia 15,5 Friuli-Venezia Giulia 15,4 Molise 15,4 Calabria 14,9 Basilicata 14,8 Centro studi Abitare Co.

* Fonte: Elaborazione Abitare Co

TOP 10 LOCALITÀ PER CRESCITA PREZZI NEL PERIODO 2022-2026

Provincia Località Var.% a 5 anni IM Arma di Taggia 27,0 GR Follonica 27,0 FE Lido degli Estensi 27,0 SA Ravello 26,9 NA Capri 26,4 GE Santa Margherita Ligure 26,0 GE Rapallo 25,0 SA Positano 24,9 NA Ischia 23,2 SP Portovenere 21,6 PI Tirrenia 21,6 RN Bellaria 21,6 NA Sorrento 20,5 GE Chiavari 20,2 Centro studi Abitare Co.

* Fonte: Elaborazione Abitare Co.

TOP 10 LOCALITÀ DI MARE PER PREZZO AL MQ

Fronte mare nuovo Altre zone usato Provincia Località Min Max Min Max Prezzo medio GE Portofino 26.250 31.500 13.130 22.050 23.233 NA Capri 17.100 32.550 7.050 10.200 16.725 NA Anacapri 12.900 23.600 5.100 7.350 12.238 LU Forte dei Marmi 10.900 22.100 6.500 8.200 11.925 OT Porto Cervo 9.400 19.000 7.500 10.400 11.575 GE Santa Margherita Ligure 11.550 19.950 6.100 8.100 11.425 OT Porto Rotondo 7.500 14.200 6.200 7.000 8.900 SV Alassio 7.900 15.750 4.500 6.500 8.663 SP Portovenere 6.850 17.300 4.300 6.000 8.613 IM Sanremo 9.980 15.750 3.680 4.750 8.540 Centro studi Abitare Co.

* Fonte: Elaborazione Abitare Co.

Var.% annua 2026/2025 Var.% a 5 anni Provincia Località Prezzo medio mq

BASILICATA MT Policoro 1.803 5,3% 15,0 PZ Maratea 1.788 5,1% 15,2 MT Metaponto 1.565 6,1% 14,2 1.718 5,5% 14,8 Centro Studi AbitareCo.

* Fonte: Elaborazione Abitare Co.